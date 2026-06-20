2026 FIFAワールドカップが開幕したが、一方では沸き立ち、他方では愕然としているのがテレビ業界だ。もちろん、日本代表の試合は数字を取っているのだが……。

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日本の初戦となる「対オランダ戦」（NHK総合）は6月15日の早朝5時キックオフだった。にもかかわらず、視聴率は27.1％を記録（ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯：以下同）。ちなみに、瞬間最高視聴率は試合終了直前となる6時54〜55分で、34.9％を叩き出した。国際大会の注目度は、相変わらず高い。民放プロデューサーは言う。

「オランダ戦は2度リードされながらも追いつき、格上相手に2対2の引き分けという大熱戦でしたから高視聴率は当然です。しかし、その後の視聴率に、テレビマンは青ざめています」

日本代表の森保一監督

早朝から応戦したため、15日の視聴率が軒並み落ちたということだろうか。

「全体的に落ちたのは15日ばかりではありません。たとえば、2日後の17日、民放キー局の全ての視聴率を見渡すと、世帯10％を超えた番組が皆無だったのです。NHKはかろうじて朝ドラ『風、薫る』が14.1％、7時45分からの『NHKニュースおはよう首都圏』が10.8％、そして夜の『ニュース7』が11.9％を取りました。ところが、テレビ朝日の『羽鳥慎一モーニングショー』も『報道ステーション』も一桁にとどまりました」

17日には「フランス対セネガル」（フジテレビ・3:00〜6:15）と「アルゼンチン対アルジェリア」（NHK総合・9:50〜11:53）の試合中継はあったが、日本戦はなかった。どういうことだろう。

W杯対策

「結局、作り物は本物に勝てない、ということでしょう。世界を舞台にした本気の戦いを生放送で見せつけられたら、収録のバラエティやドラマなどウソ臭くて見てられないということだと思います」

それを言っちゃあおしまい、ではないか。

「でも、そうとしか思えません。たとえば、今年のミラノ・コルティナ冬季五輪では『女子フィギュア決勝』が2月20日の朝6時20分から中継され、21.7％を記録しました」

坂本花織が銀メダルを、小首をかしげた中井亜美が銅メダルを獲得したあの日だ。

「この日、民放のゴールデン・プライム帯を見回すと、『ザワつく！金曜日』（テレ朝）の12.4％以外は全滅という有様でした。振り返れば、2024年のパリ五輪の時も、23年のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の時もそうでした。今年のWBCは地上波の放送がなかったので、皮肉なことにこうした状況にはならずに済みましたが……」

国際大会の期間中は、特にドラマが酷いという。

「作り物の極みということでしょうね。ですから、それを見越した編成をしている局もあります。日本テレビなど波瑠と麻生久美子のW主演で話題となった『月夜行路〜答えは名作の中に〜』の最終回を6月10日に放送して、W杯の開幕前に店じまいしてしまいました」

W杯対策である。一方、そうでない局もある。

チュニジア戦に賭ける日テレ

「フジは研究不足なのか、あるいは、そこまで手が回らなかったのかは分かりませんが、木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』の最終話を18日に放送して3.9％。北村匠海の月9『サバ缶、宇宙へ行く』の最終回は22日、黒木華の『銀河の一票』（関西テレビ制作）は29日まで放送するようで、いずれも各枠で歴代最低に近い視聴率になっています」

ちなみに、日本の2戦目となる「対チュニジア戦」は6月21日、日テレの中継だ。

「在宅率が高い梅雨時の日曜で、しかも、お昼過ぎの13時にキックオフですから、日テレでは『40％だ！』『50％は行く！』などと湧いているそうですよ。でも、人気の三苫薫は負傷して代表に選ばれませんでしたし、久保建英もオランダ戦で負傷しましたからどうなるか……」

和久田麻由子アナがMCを務める「追跡取材 news LOG」（日テレ）が13日の放送で、代表選手の長友佑都と平愛梨の“アモーレ”夫婦を取り上げていたのはその布石か。

「もっとも、その日の視聴率は歴代最低の2.8％でした。そこで日テレでは、各情報番組に『ニュースターを開拓せよ』と大号令がかかっているそうです」

はたして、対チュニジア戦の視聴率はどこまで伸びるのだろう。ちなみに、26日の対スウェーデン戦はNHK総合、トーナメント初戦のラウンド32はフジが放送する予定だ。

デイリー新潮編集部