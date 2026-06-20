◆米大リーグ ドジャース―オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・オリオールズ戦のスタメンを外れた。この日は球場に姿を見せていなかった。球団は「配偶者の出産に伴う休暇。今週末のどこかで復帰する」と「父親リスト」入りすることを発表した。２１日（同２２日）の「父の日」２日前に朗報が舞い込んだ。

大谷は昨年４月１８日（同１９日）にも産休制度「父親リスト」入り。１９日（同２０日）に真美子夫人が第１子となる長女を出産したことをインスタグラムで発表した。その時は１９日夜にロサンゼルスからテキサスに移動してチームに合流。２０日（同２１日）の敵地・レンジャーズ戦で復帰した。

◇父親リスト（Ｐａｔｅｒｎｉｔｙ ｌｉｓｔ）１１年にできた制度で、自らの子どもが生まれる、もしくは養子縁組する際に使うことができる産休制度。最長３日まで使うことができ、その期間は代替選手を登録できる。３日を超える場合には制限リストに移す必要がある。日本人選手では大谷以外に青木、川崎、前田、田中将、ダルビッシュ、鈴木らが使ったことがある。