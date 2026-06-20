【モンテレイ（メキシコ）１９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に臨む日本代表が１９日、午後６時から同地で前日練習を行った。

モンテレイは午後４時前後からゲリラ豪雨と雷鳴がとどろく状態に見舞われており、大雨と暴風の影響で日本代表の練習も３０分開始が遅れる事態に。それでも、練習開始時には小雨になっており、冒頭のみが公開された後は非公開で最終調整を行った。

練習前に取材に応じたＧＫ鈴木彩艶（パルマ）は「昨日ここに来たが、事前キャンプ時よりも暑いなと感じた。今日は、天候が悪く気温が下がっている。明日の夜１０時ということでより気温が下がるんじゃないかと想定しているので、そこまで環境的には難しくないのでは」と想定した。

悪天候についても「（今回はメキシコだが開催地の）米国も、結構天候が悪くなるというのはクラブワールドＷ杯（２５年）とか見て、感じているところはあったので、意外と想定内の部分が大きい」と意に介さなかった。その上で「今まで経験してきた中でも、例えばアジア最終予選のアウェー・インドネシア戦であったり、急に雨がめちゃくちゃ降ってきた状況もあったその中でも冷静さを保ってプレーできた経験があるので、その経験を生かせる場だと思う。自分としては冷静さが武器でもあると思っているので、そこを発揮できれば」と自信を見せた。

Ｗ杯での第２戦は、過去１勝３分け３敗と苦手としているが、「チームでもしっかりとミーティングをして、この２戦目の重要性は話し合った中で、いい雰囲気でできている」とうなずいた。

チュニジアは初戦後に監督が電撃交代し、分析など難しい面もあるが、鈴木は「相手の監督が代わったりはあるが、僕たちのやり方は変わらないので、僕たちのやり方をやれば必ず勝てると思う。相手のことを考えすぎず、僕たちのことに集中することが大事」と強調した。

「今日（の練習で）、しっかりともう一つギアを上げて、明日に向かっていきたい。とにかくゼロ（無失点）で進めたいというのが一番。結果につながるようにプレーしたい」と見据えた。