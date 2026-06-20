20日深夜放送のTBS系番組「バース・デイ」（深夜0・58）は、陸上女子800メートルの日本記録保持者・久保凛（18＝積水化学）に密着。期待の新星が実業団入り直後に直面した過酷な試練と、そこからはい上がるまでの軌跡を追った。

今年3月に高校を卒業し、さらなる高みを目指して関西から上京した久保。日本女子中距離界の絶対的エースとして、高校時代にはわずか2年で日本新記録を樹立。昨年の東京世界陸上には日本勢最年少で出場を果たすなど、輝かしい実績を引っ提げて名門・積水化学女子陸上競技部へと進んだ。

しかし、実業団デビュー戦となった5月の「木南記念」で待っていたのは、まさかの惨敗だった。その裏には、過酷な現実があった。高校3年の夏以降、左膝裏の肉離れや右足の疲労骨折といった度重なるケガに見舞われ、競技人生初の長期離脱を経験。本格的な練習を再開できたのは、レースのわずか3週間前だった。

身体的な不調以上に久保を追い詰めたのは、精神的なプレッシャーだった。SNSやニュースのコメント欄に並ぶ心無い誹謗（ひぼう）中傷に心を痛め、一時は食事ものどを通らない状態に。出場予定だった次戦の欠場を余儀なくされ、憔悴（しょうすい）しきっていた彼女に手を差し伸べたのが、チームの先輩であり、日本長距離界の第一人者・新谷仁美だった。

新谷は、苦しむ後輩に対し「自分のために走ってるんだから、他のことなんか気にしなくていい」と力強い言葉を贈った。この金言に救われた久保は、徐々に前を向き練習を再開。横田真人コーチも、失われた自信を取り戻させるべく、異例のタイミングでタイムトライアルを実施。そこで久保は自らのベストを上回る好走を見せ、復活の兆しを証明した。

「チームの皆さんに恩返しができるよう、自分としっかり向き合えた期間でした」。どん底の苦しみを知り、精神的にも一回りたくましくなった久保。9月に愛知で開催されるアジア大会での表彰台を見据え、日本が誇るスピードスターが再び力強く走り始めた。