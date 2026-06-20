「LIFE！」スペシャルイベント6・27開催 ステージメンバー全員の直筆サイン入りTシャツのプレゼント企画が決定
内村光良率いるコント番組「LIFE！〜人生に捧げるコント〜」のスペシャルイベント『LIFE! ON STAGE EXTRA 〜メンバーと大スクリーンでもう一度！〜』が、27日に東京国際フォーラム ホールAで開催される。イベント開催を記念した特別企画として、ステージメンバー全員のサイン入りTシャツが当たるプレゼントキャンペーンの実施が決定した。
【動画】「LIFE！」豪華プレゼント企画が決定！三津谷寛治と久保史緒里が報告
今回のイベントは、5月にぴあアリーナMMで2日間約1万8000人を動員したアリーナライブの映像を大スクリーンで上映しながら、内村をはじめとする出演者たちが集結し、生コメンタリーやトークで舞台裏の秘話を語る、“出演者と一緒にライブを再体験する”プレミアムイベント。配信は予定されておらず、会場でしか味わえない特別な時間となる。
さらに特別企画として、来場者の中から抽選で、内村、田中直樹、塚地武雅、西田尚美、じろう、川西賢志郎、水上恒司、久保史緒里、ステージメンバー全員の直筆サインが入ったTシャツがプレゼントされる。このキャンペーンの開催を記念して、内村演じる“三津谷寛治”と久保史緒里によるスペシャル動画を「LIFE! ON STAGE公式X」で公開。三津谷らしい独特のテンポで本キャンペーンを発表する、ここでしか見られない特別映像となっている。
現在、チケットは一般発売中。アリーナライブを体験したマーベラーはもちろん、前回参加できなかった人でも、大スクリーンでコントの数々を楽しみながら出演者たちとともに『LIFE! ON STAGE』の熱狂を再び味わうことができる。ここでしか手に入らないサイン入りTシャツが当たるチャンスも用意されており、「LIFE！」ならではの笑いとチームワークを存分に堪能できる1日となりそうだ。
『LIFE! ON STAGE EXTRA 〜メンバーと大スクリーンでもう一度！〜』
■開催：東京国際フォーラムホールA
■開催日時：2026年6月27日（土）開場15時 開演16時
■出演：内村光良、塚地武雅、西田尚美、じろう、川西賢志郎、久保史緒里
■チケット：指定席 5800円※コントキャラ アクリルキーホルダー付き
・一般発売（先着）6月20日（土）10時〜
【動画】「LIFE！」豪華プレゼント企画が決定！三津谷寛治と久保史緒里が報告
今回のイベントは、5月にぴあアリーナMMで2日間約1万8000人を動員したアリーナライブの映像を大スクリーンで上映しながら、内村をはじめとする出演者たちが集結し、生コメンタリーやトークで舞台裏の秘話を語る、“出演者と一緒にライブを再体験する”プレミアムイベント。配信は予定されておらず、会場でしか味わえない特別な時間となる。
現在、チケットは一般発売中。アリーナライブを体験したマーベラーはもちろん、前回参加できなかった人でも、大スクリーンでコントの数々を楽しみながら出演者たちとともに『LIFE! ON STAGE』の熱狂を再び味わうことができる。ここでしか手に入らないサイン入りTシャツが当たるチャンスも用意されており、「LIFE！」ならではの笑いとチームワークを存分に堪能できる1日となりそうだ。
『LIFE! ON STAGE EXTRA 〜メンバーと大スクリーンでもう一度！〜』
■開催：東京国際フォーラムホールA
■開催日時：2026年6月27日（土）開場15時 開演16時
■出演：内村光良、塚地武雅、西田尚美、じろう、川西賢志郎、久保史緒里
■チケット：指定席 5800円※コントキャラ アクリルキーホルダー付き
・一般発売（先着）6月20日（土）10時〜