◇米男子ゴルフツアー 全米オープン第2日（2026年6月19日 米ニューヨーク州 シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）

第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われた。30位で第2ラウンドに臨んだ松山英樹（34＝LEXUS）は2バーディー、5ボギーの73と落とし、通算4オーバーの60位で予選通過した。

インから出て序盤はショットの制御に苦しみ10番、12番でボギーを叩いた。15番で7メートルのバーディーパットを沈めて一息ついたが、後半の3番、4番といずれもティーショットを右に大きく曲げて連続ボギー。5番パー5で1つ取り返したものの、7番パー3もグリーンを捉えきれずにボギーを喫した。

松山は「眠いです」と苦笑してから「眠たいようなゴルフをしてましたね。（最後まで）起きなかったですね」と自嘲気味に振り返った。

予選2日間ともボギーが先行する展開になった。第2ラウンドはパーオン率50％と武器のアイアンショットも精彩を欠いた。「全てが良くないとスコアを出せない。これだけ風が吹くとそういう感じになる」と歯がゆさをにじませた。

ホールアウト時点では予選通過圏外だったが、後続の選手がスコアを落とし、カットラインぎりぎりで生き残った。14度目の全米オープン、メジャー2勝目へ決勝ラウンドで巻き返す。