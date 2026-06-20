奈良県明日香村の「飛鳥・藤原の宮都」と関連資産群が、世界遺産へ登録される見通しとなった。近鉄の飛鳥駅前には、「祝 世界遺産」の横断幕がかかり、歓迎ムードが演出されていた。

【映像】明日香村の名所スポット（実際の様子）

明日香村文化協会の境山正甫会長は「長年の念願がかなった」、住民も「にぎわうかもしれないなと思って、期待している」と喜ぶ。

明日香村を巡るには、駅前で借りられるレンタサイクル（電動自転車1日1700円、別途乗車料200円）がおすすめだ。明日香レンタサイクルの安達勇平さんは「明日香村自体、道が狭くて、車で入っていけないところがあるので、自転車の方が効率よく回れる」とアピールする。

かつての「政治の中心」明日香村に魅せられた移住者

田んぼの向こうには、低い丘がなだらかに連なる田園地帯。一見、日本のどこにでもある、のどかな農村の風景だ。村の広さは、皇居21個分。田園の中に次々と“古代”が現れる。

蘇我馬子の墓とされる石舞台古墳、極彩色の壁画・高松塚古墳、四神と天文図のキトラ古墳、日本最古の本格寺院・飛鳥寺、聖徳太子が生まれた橘寺、「大化の改新」の舞台もある。

明日香村は710年、都が平城京へ移るまで約100年にわたり、日本の政治の中心だった。「牛乳を飲む」文化が飛鳥時代にここで広まったとされている。郷土料理「飛鳥鍋」は、鶏肉と野菜を牛乳とだし汁で煮る、まろやかな白い鍋。僧が鶏を牛乳で煮たのが起源とされ、昭和初期に名物となった。飛鳥鍋の店「めんどや」では、単品1人前2750円（注文は2人前から）で提供されている。

一方で、明日香に魅了された新しい世代も移り住み始めている。「野だてのコーヒーを今日は朝風峠でいれている」と話すのは、トブトリノ焙煎所の中島伸弥さんだ。「田植えの時期で、田んぼもきれい。ぜひ一服お召し上がりください」。

大阪生まれ、鳥取育ちの中島さんは、全国を歩いて旅した末、たどり着いたのが明日香村だった。古代の歴史と里山の風景が残るこの土地に惹かれ、5年前に移住。完全予約制の珈琲店を始めた。豆は自ら焙煎。明日香の景色を眺めながら味わう1杯が人気だ。「明日香の良さを感じてもらうためには、この自然の中でコーヒーをいれることが一番。『明日香っていいな。日本っていいな』と、五感で感じていただきたい」。

“声の直訴状”が時の総理を動かした

彼らを魅了するこの風景だが、自然に残ったわけではない。およそ50年にわたり、明日香の景観を守り続けてきた全国でも珍しい法律。その始まりは、ひとりの村民の訴えだった。

和歌山生まれの東洋医学研究家・鍼灸師の御井敬三氏（1918〜1971年）は、明日香に魅せられ、この地へ移り住んだ。昭和40年代、高度経済成長の波は、明日香村にも押し寄せた。宅地開発は村のすぐ西側まで迫り、「このままでは明日香の風景が失われる」そんな危機感が広がっていた。

視力の弱かった御井氏は、自らの思いをカセットテープに吹き込んだ。「村も村民の暮らしも国が守ってほしい。何より、村民が誇りを持って住めるように」。国に対し、“声の直訴状”で、明日香を守るための法律が必要だと訴えたのだ。

鍼灸師でもある御井氏の患者の1人、パナソニックの創業者・松下幸之助氏がその声に共感し、時の総理・佐藤栄作氏の耳へ。佐藤総理はこう漏らしたという。「知らなかった。これでは総理とはいえんな」。

当時を知る境山会長は「総理大臣を動かし、議員を動かし、明日香の開発を止めようと法律が作られた。御井さんの功績ではないか」と振り返る。

明日香法が守った「景観」

そして、1980年。全国でも珍しい法律が制定された。「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」、通称「明日香法」だ。一つの村のためだけに作られた国の法律は当時、全国で初の試みだった。

この法律によれば、明日香村に建物を作る際は、屋根の形や色、看板のデザインまで規制。家の改築や増築には奈良県知事らの許可が必要だ。その代わり、国の基金が農業や暮らしを下支えする仕組みもあるという。

「遺跡が壊されないで残っている、開発がストップしている。許されない、明日香法によって。そこら辺は村の人や政治も含めて、みんなで明日香を守ってきている」（境山会長）

明日香村議会の森本吉秀議員は「周りの橿原市とは明らかに景観が違う。明日香法によって今の歴史的風土、景観、文化財が守られてきたというのは確実に言える。それが今の世界遺産につながっていっている」と考える。

実際に、どんな家なのか。明日香村役場 世界遺産戦略課の木治準宝課長に“知り合いの家”を案内してもらった。「屋根が日本瓦で吹かれていて、上が白の漆喰、その下が板張りになっている。高さが最高10mと決められていて、2階までの建物になっている。家の周りを囲う塀も、白とか黒とか、そういった色の指定がある。赤や黄、緑を使うのは難しい」。

白川郷、石見銀山…「住む遺産」に課せられた制約

古き伝統を保存する法律と、生活を自由に営む権利。その相反する両輪で保たれてきたのが、この景観だ。一方で、生活者の本音はどうなのか。住民は「制約があったら困るとか、昔はいろいろあった。家建てる時にもめたりもした」と振り返る。

地元の農家（88）は「新たに自分たちの土地であっても家を建てられない。来た人は『のどかでいいね』とか。近代的な建物もないし、周囲を見たら緑がいっぱいとか、そういう面もあるが、商売はできない。いろいろなことが規制されているからできない」と明かす。

農家の移住者は「基本的には喜ばしいこと。オーバーツーリズムみたいな感じは若干怖い」と言い、また別の移住者も「僕たちにとっては住んでいる場所。何でもにぎわえばいいとは、正直思っていない」と心配する。

こうした「住む遺産」は、世界的に珍しくない。白川郷（岐阜）では、合掌造りに今も人が住む。屋根の葺き替えは住民総出の共同作業「結」で支える。家そのものが遺産だ。エアコンの室外機やアンテナの設置にも配慮が求められ、建て替えや改修にも厳しいルールがある。

石見銀山・大森（島根）は、坑道跡へ続く町並みに、今も暮らす“歩く世界遺産”だ。景観保護のため、地区内への自家用車の乗り入れは原則制限。家の外観を変える改修や看板の設置にも制約がある。

「保存」と「生活」のバランス

保存することと生活すること。それは“制約”と背中合わせ。明日香村はその制約を40年も“先取り”で背負ってきた。タクシー運転手は語る。「一般道は何とか広くしているが、それ以外はどうしても細い道が多い。ここもまっすぐ行ったら細い道。今はまだ車が増えていないので、そこまで危ないという感じはないが、人が増えてきたら車も増えて、危ないかもしれない」。

明日香村は、古くからの集落が残るため、道幅の狭い道路も少なくない。観光客が増えれば、渋滞の発生も懸念されている。村役場の木治課長は「明日香村の中に、大きな駐車場を増やすのは難しい。（明日香法で）開発が抑制されている。たくさんの人が車で来た時にどうしようかという心配がある」と明かす。

世界遺産登録は、日本の誇りであることは間違いない。“声の直訴状”を吹き込んだ御井氏や、署名で村を救った人たちの悲願であるに違いない。しかし、世界遺産を支えているのは、遺跡だけではない。田畑を耕し、暮らしを続ける人たちだ。

森本村議は「住んでいる人はほとんど、別に『世界遺産のために』や、歴史的風土、景観を守るために農業をしているわけではない。世界遺産に認定されても、耕作放棄地の荒れ果てた中に古墳があっては値打ちもない。これから農地を維持していくのは、大変になってきている」と語る。

移住した中島さんも「温故知新で、今までのしきたりがあるからこそ、明日香が守られてきたと思う。だからそれも大事。だが新しい風も入れていく。いい意味で、ちゃんと景観とか文化を残しながら、受け入れ体制を、宿泊や飲食、物販を整えていくことで、村にお金が落ちていく。『サイトシーイングして終わり』でなくしていくために、そういうところも必要なのではないか」と考えていた。

世界遺産マイスターが語る「飛鳥・藤原」の魅力

世界遺産検定マイスターの本村健太郎弁護士が、世界遺産について解説する。「いよいよ7月25日か26日に『飛鳥・藤原の宮都 世界遺産決定』のニュースが出るはず。本当に悲願だ。20年くらい前から、世界遺産になろうとしていた。他にも『世界遺産になりたい』という自治体がいっぱいあった中で、ようやく“飛鳥・藤原”がほぼ決まった」。

この地域については「歴史の教科書をもう一度読むと、奈良時代の一個手前。聖徳太子や蘇我馬子が活躍した時代だ。馬子の墓が石舞台古墳で、『大化の改新』で中臣鎌足と中大兄皇子が蘇我蝦夷・蘇我入鹿をやっつけた場所でもある。天智天皇の後継者争いで『壬申の乱』が起き、勝った天武天皇と奥さんの持統天皇のお墓の古墳もある。7世紀ごろのすごい遺産が全部詰まっている」と説明する。

一方で、「地元は大変だと思う。日本でも過去、世界遺産になった途端、観光客が来て住民が迷惑した例は多い。白川郷は人口1500人の所に、世界中から年間200万人の観光客。人口の1400倍が来る。人が住んでいる家が世界遺産になって、そこに観光客が勝手に入ってきたりとか」といった問題点にも触れる。

また「石見銀山も団体の観光バスが乗り付けて、騒音被害で大迷惑した。そうしたトラブルをうまくやる。観光は二の次で、世界遺産を守ることが一番大きな使命。観光や経済効果は本当の目的ではない。地元の人や県は少し期待しているが、それは二の次で、あくまで『人類共有の遺産をみんなで守ろう』だ」という。

伊勢神宮が“世界遺産”ではない理由

その結果、「地元には守る責任ができる。覚悟はどうしても必要だ。これからも世界遺産は新しくできるが、地元の方への説明は、実は一番難しい。これから世界遺産になろうとしている自治体も多いが。まずは地元でそういう雰囲気をつくることに皆苦労している」と明かす。

世界遺産の住民には「地域の制約」が求められるケースもある。憲法では生活や住居の自由が保障されているが、「オーバーツーリズムで人が来て、地元が迷惑することは、明日香村でも起きるだろう。そこはうまく両立させる。地元住民には十分に説明を尽くしてきたところ、新たなトラブルが起きるだろうが、うまくPRして『住民が住んでいる』と観光客にも説明しながら、官民一体で取り組んでいくしかない」と話す。

世界遺産に選ばれることの“恩恵”は何か。「ぶっちゃけ恩恵はないかもしれない。『国内法で守る』が世界遺産になるための最低条件で、国際的には『自国で保存のための法律を作った』とならないと、世界遺産になれない。なりたいかは本人たち、つまり自治体が決める。日本にもいろいろな観光地があるが、自ら手を上げて『世界遺産になりたい』という場所だけを選ぶ。例えば、伊勢神宮にはなりたい気持ちがないから、今後も世界遺産にならない。あくまで本人が手を上げたところから選ぶ。世界中のルールで、自己推薦だけだ」。

（『ABEMA的ニュースショー』より）