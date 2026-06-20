『機動新世紀ガンダムX』記録全集「A.W. 30th Chronicle」発売決定 キャスト座談会を収録
『機動新世紀ガンダムX』は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第3弾として、1996年4月5日にテレビ放送が始まり、2026年に30周年を迎えた。そんな『ガンダムX』30周年を記念して、2027年1月26日に「『機動新世紀ガンダムX』 記録全集 A.W. 30th Chronicle」の発売が決定した。商品には、設定資料、ラフデザイン、企画書などの制作資料に加え、豪華キャストによる座談会を収録し、大ボリュームの一冊となっている。
【画像】「『機動新世紀ガンダムX』 記録全集 A.W. 30th Chronicle」ボックスイラスト ガンダムXやガンダムDXが
「『機動新世紀ガンダムX』 記録全集 A.W. 30th Chronicle」には、物語を彩った多数のキャラクター・モビルスーツ（MS）・戦艦などの設定資料をはじめ、メカニカルデザイン・大河原邦男によるモビルスーツのラフデザイン、キャラクターデザイン・西村誠芳によるキャラクターのラフデザイン、さらに企画書などの制作資料を多数収録しているほか、全4組による豪華キャスト座談会も収録。2冊構成による大ボリュームの内容で、『機動新世紀ガンダムX』30周年を記念するにふさわしい豪華仕様となっている。
【座談会一覧】
1.高木渉（ガロード・ラン役）×かないみか（ティファ・アディール役）
2.堀内賢雄（ジャミル・ニート役）×中井和哉（ウィッツ・スー役）×山崎たくみ（ロアビィ・ロイ役）
3.高木渉（ガロード・ラン役）×森川智之（シャギア・フロスト役）×佐々木望（オルバ・フロスト役）
4.かないみか（ティファ・アディール役）×三石琴乃（トニヤ・マーム役）×かかずゆみ（サラ・タイレル役）
また、2018年に発売された「『機動新世紀ガンダムX』Blu-rayメモリアルボックス」のアンコールプレスが決定。2027年3月26日に発売する。商品には、Blu-rayメモリアルボックス限定となる計6話のオーディオコメンタリーや、描き下ろしコミック『あなたと、一緒なら』（全64P）などの特典を収録している。
「『機動新世紀ガンダムX』 記録全集 A.W. 30th Chronicle」には、物語を彩った多数のキャラクター・モビルスーツ（MS）・戦艦などの設定資料をはじめ、メカニカルデザイン・大河原邦男によるモビルスーツのラフデザイン、キャラクターデザイン・西村誠芳によるキャラクターのラフデザイン、さらに企画書などの制作資料を多数収録しているほか、全4組による豪華キャスト座談会も収録。2冊構成による大ボリュームの内容で、『機動新世紀ガンダムX』30周年を記念するにふさわしい豪華仕様となっている。
【座談会一覧】
1.高木渉（ガロード・ラン役）×かないみか（ティファ・アディール役）
2.堀内賢雄（ジャミル・ニート役）×中井和哉（ウィッツ・スー役）×山崎たくみ（ロアビィ・ロイ役）
3.高木渉（ガロード・ラン役）×森川智之（シャギア・フロスト役）×佐々木望（オルバ・フロスト役）
4.かないみか（ティファ・アディール役）×三石琴乃（トニヤ・マーム役）×かかずゆみ（サラ・タイレル役）
また、2018年に発売された「『機動新世紀ガンダムX』Blu-rayメモリアルボックス」のアンコールプレスが決定。2027年3月26日に発売する。商品には、Blu-rayメモリアルボックス限定となる計6話のオーディオコメンタリーや、描き下ろしコミック『あなたと、一緒なら』（全64P）などの特典を収録している。
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