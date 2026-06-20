楽天市場では毎月5と0のつく日にポイントアップキャンペーンを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、全ショップのあらゆるジャンルの製品が、エントリー＆楽天カードのご利用でポイント4倍になります。

キャンペーン中に手に入れたいアイテムのひとつとして、L.L.Beanの「メンズ ケアフリー・アンシュリンカブル・ティ」（税込4,950円）を紹介します。

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色褪せ・シワに強い極上タフ素材！ 日本人の体型に合う万能アイテム

↑L.L.Beanの「メンズ ケアフリー・アンシュリンカブル・ティ」

メンズ ケアフリー・アンシュリンカブル・ティは、色褪せや縮みに強く、しわが付きにくい、丈夫ながらもソフトなコットンを使用した半袖ヘンリーネックTシャツ。

生地には、しわや毛玉のできにくい「ダブル・リングスパン素材」を使用した綿100%製のジャージー・ニットを採用。タフでありながら、洗うたびにソフトさが増していき、快適な着心地が長期間続きます。首回りのリブ編みや丈夫な2重縫い仕上げなど、繰り返しの洗濯後もきれいなシルエットをキープできるのも、日常使いにうれしいポイントです。

すっきりとしたフィット感の「ジャパン・フィット」を採用しつつ、全体的にゆったりめの絶妙なバランス。ストレートな裾デザインで、ボトムスの外に出しても中に入れてもスタイリッシュに着こなせます。

毎日の着用にもぴったりなヘビーユース確実の一着。ストックとして複数枚そろえておくのもいいでしょう。本格的な夏が到来する前のこのタイミングに、ポイント還元がお得な「5と0のつく日」を利用してぜひチェックしてください！

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