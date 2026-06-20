“あおり運転”からヒートアップ…高速道路の真ん中で運転手2人が乱闘寸前　素手で窓破壊に工具持ち出しも　アメリカ

アメリカ・コロラド州の高速道路上で、2台の車の運転手同士が車を止めてトラブルとなる様子がカメラに捉えられた。直前、無理な追い抜きや車線変更といった危険運転が確認されていて、2人は互いに“あおり運転”をしたことを認めているという。

窓ガラス破壊…高速道路でトラブル

アメリカ西部・コロラド州で撮影されたのは、高速道路の中央付近で止まっていた2台の車だ。事故かと思われたが、何か様子がおかしい。

前の車から降りてきた運転手が後ろの車に近づき、開こうとするドアを強く押し込んでいた。すると相手の運転手も外へと出てきた。

そのとき、後ろの車の運転手が右ストレートで窓ガラスを破壊した。

あおり運転から乱闘に発展

さらに片方の運転手が手にしたのは工具のようなものだ。

高速道路で2人は臨戦態勢に入った。

直前の映像を見てみると、無理な追い抜きや蛇行するように車線変更を行うなど、あおり運転が繰り広げられていた。

警察によると、運転手2人はすでに特定されていて、互いに“あおり運転”で熱くなりすぎたことを認めているという。

（「イット！」 6月16日放送より）