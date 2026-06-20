マネするだけで40代でも自然なデカ目に！プロ直伝アイシャドウの塗り方MAP

メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。デカ目にしたくて若い子のメイクを真似してみても、40代の目元にはしっくりこない・・・。大人が自然なデカ目にするにはどうしたらいいの？って思いますよね。そこで今回は、マネするだけで40代でも自然なデカ目になれる。プロ直伝アイシャドウ塗り方MAPをご紹介します。

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上まぶたは盛らなくてOK

「デカ目に見せるなら、盛るのは上まぶたでしょ。」と40代以上の女性なら誰もが思うかもしれませんが、実は違うんです。

今は中顔面短縮メイクがトレンドで、年齢とともに中顔面が間延びしてくる大人世代にとって、これは相性抜群です。

これによりアイメイクの肝は下まぶたになるので、これに上まぶたまで盛ってしまうと、やりすぎ感が出て、メイクが濃い若づくりをがんばっている人になってしまいます。

上まぶたはくすみを払って、色ムラを整える程度に抑えましょう。

アイラインは黒目の終わりから目尻に向かって描き、まつげは根元から上げて、ダマのないセパレートロングに仕上げましょう。

下まぶたに血色感と陰影を

涙袋メイクがデカ目に見せる重要なポイントですが、大人世代は闇雲に涙袋全体を明るくすると、かえって目を小さく見せて、中顔面を長く見せてしまう可能性があります。

少しくすみを感じる血色カラーを涙袋の2/３にのせて、残りの1/3には上まぶたに使った明るめのベースカラーをのせます。

アイシャドウをのせる幅は、自分の涙袋の幅までです。欲張って幅広にのせると、くまと一体化して、くまがひどい人に見えたり、目元のたるみに見えたりして、余計に老けて見える原因になります。

黒目の終わりから目尻に向かって、影色ブラウンを細くぼかし入れましょう。

濃いブラウンを幅広に入れると一気に平成感が出るので注意してくださいね。

ラメのポイント使いで立体的に

ラメを広範囲にちりばめた方が目が大きく見えるようなイメージがありますが、大人の目元では逆効果になります。

ラメはポイント使いをして、目元の立体感を引きだしましょう。

まずは、上まぶたの黒目の上にのせます。あまり広げ過ぎないのがポイントです。次に、目頭に小さく点置きします。

最後に涙袋ですが、黒目の下に涙袋の幅よりも細くのせましょう。

こうすることで、下のくすみ血色カラーが自然に影の役割をしてくれるので、ナチュラルに涙袋をぷっくり見せることができます。

使用アイテム

・ポッピングシルエットシャドウ OR-01／ケイト

・エクストリームジェルプレッソペンシルライナー04／クリオ

・ブラウンズ クリーミィペンシル BR303／ヴィセ

・シャープ ソ シンプル ウォータープルーフ ペンシル ライナー 05／クリオ

・ハイパーリフトマスカラ ブラウンブラック／ディーアップ

いかがでしたか？マネするだけで40代でも自然なデカ目になれる、プロ直伝アイシャドウ塗り方MAPをご紹介しました。

上まぶたは整えるだけ、下まぶたに血色感と陰影をプラスすることを意識するだけで、一気に今っぽいデカ目メイクになるので、ぜひ試してみてくださいね！