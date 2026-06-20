各都道府県の特産品を使ったジンを作る取り組み「県ジンプロジェクト」が全国で進められています。

先日、石川県では、加賀市のブロッコリーを使ったジンが完成しました。ジン作りを通して、地域を発信する取り組みとは。

「ブロッコリーの香り、すごい」「野菜っぽい味するね」--大阪のイベント会場で、試飲した人々の口から次々と驚きの声が漏れました。

蓋を開けると広がる、ブロッコリーの青々しい香り。

加賀市で栽培されたブロッコリーを使用した「石川県ジン」です。

県内でプロデュースを担当したのは、加賀市で呉服店を営む谷口敦子さんと住宅メーカーの取締役を務める下荒朋子さん。

谷口さんが東京で着物の催しに参加した時、全国の都道府県の特産品でジンを作るプロジェクトのメンバーに誘われ、友人の下荒さんを誘い、プロデューサーとなりました。

石川県ジンプロジェクト・谷口敦子さん「加賀のボタニカル、野菜、果物として考えた時に、時期的な、10月ということでブロッコリーの生産が盛んな時期だったということと、あと、他の県とかで使っていない個性のあるものっていうのを思った時に、もうこれ（ブロッコリー）しか思い浮かばなかったんです」

石川県ジンプロジェクト・下荒朋子さん「私は最初、あんまりブロッコリーを割合を多くしない方が飲みやすいんじゃないかなと思ったんですけど、興味のある県のところの試飲に行った時にちょっと個性が際立つ物の方が良いっていうのは確かに思ったんですね。いろんな県のいろんな素材を使ったジンを飲んでみて初めて『あっ、ブロッコリー、いけるかも』って思いました」

2026年4月、ブロッコリーは、消費量が多く国民生活にとって重要性が高いと国が認めた「指定野菜」に52年ぶりに追加されました。

北陸最大の産地でもある加賀市では10月から7月にかけて年間約700トンが収穫され、地元を始め、関西などに出荷されています。

谷口さんたちがジンに使用したのは、佐藤さんが冬の間に育てた通称「越冬ブロッコリー」。

下出農産・佐藤茉子さん「雪の下でずーっと寒さに耐えてその間もずっと根っこで栄養を摂り続けて、いつもだったら60日ぐらいで収穫するところを6か月7か月とその分ずーっと栄養摂り続けてるので、とにかく甘い。とにかく茎の味も濃い。上のこの花蕾の部分もおいしい」

通常の倍以上の時間をかけて育てられたブロッコリーは、収穫の瞬間まで繊細に扱われます。

「ブロッコリー採るときはブロッコリー自体が切られてるって気づかないように、素早くさっと切ってあげて」と佐藤さんが話せば、「繊維をとにかく傷つけずに--それがおいしくなる」という会話が畦道で交わされました。

佐藤さんの農園では、朝どれの野菜を使った料理を楽しめるレストランを加賀市内で営んでいます。

そのレストランでの食事がきっかけで佐藤さんが育てたブロッコリーを利用してジン作りを企画した谷口さんたち。

完成したジンを持って店を訪ねると、オーナーシェフの佐藤さんは瓶の蓋を開け、香りを確かめました。

シュガーレイ・佐藤翔太オーナーシェフ「思いっきりブロッコリーですね。ブロッコリーの青さがよく出てて、見事なブロッコリージンという感じですね。味もブロッコリーですね」

さらに一口含むと、表情がほころびました。

シュガーレイ・佐藤翔太オーナーシェフ「ほのかな甘みもあって、青さもあって、普段のいわゆるジンとは違くて、カクテルも合いそうだし、ソーダ割りとかも合いそうだし、いろんなことで遊べるようなジンかなと思います」

そして付け加えました。

シュガーレイ・佐藤翔太オーナーシェフ「石川県いろんな特産物がある中で、ブロッコリーが選ばれたというのはすごく嬉しかったですね。やっぱり加賀の野菜というのは結構おいしい物も多いので、野菜をメインのコースにしたりとかいう風にもしてますので、加賀のいろんな野菜が有名になってくれるのは嬉しいなと思いますね」

6月13日、大阪で世界中でジンの魅力を分かち合う「世界ジンの日」にあわせたイベントが行われました。

東京でさまざまな商品のプロモーションを手掛ける企業が全国すべての都道府県でご当地ジンの生産を目指す「県ジンプロジェクト」。

鳥取県のナシや広島県のレモン、それに高知県のユズなど19種類のジンとともに石川県のブロッコリージンがお披露目となりました。

スターマーク・林正勝社長「47都道府県全ての特産品をそれぞれクラフトジンにしていくというプロジェクトです。将来の夢としては、47種類全部できた後に、それをブレンドして、『日本ジン』というのを作りたいと思っているんですね。そのまだ途中の段階なんですけれども、イベントではそれを楽しんでいただけると思います」

この日イベントに訪れた客は約1000人。

出身地のジンや素材で興味を持ったジンなど思い思いのジンを注文し、飲み比べていきます。

ジンを試飲した男性「あ、本当だ、ブロッコリーの香りすごい。野菜ジュースだ。（飲んで）ブロッコリーだわ。ごはん食べる時にサラダなくても良いかもしんない（笑）」

ジンを試飲した女性「まず、おいしい。新しい感じなのと、これ単体で楽しめるなっていうのがすごい良いなぁって思いました。（Q石川県って実は日本有数のブロッコリーの産地っていうのは皆さんご存じでしたか？）知らなかった。だから、今、何で石川県ジンがブロッコリーなんだと思ってた。意識したことなかったです。」

石川県出身者「ブロッコリーの青々しい香りと、甘みのある味で初めて飲む味ですごくおいしいです。全国の皆さんに観光以外にも石川県のおいしさってものをこのジンと一緒に発信して届いたら良いなという風に思ってます」

全国の愛好家らの舌もうならせた石川県のブロッコリージン。

現在はネットや一部店舗のみでの提供となりますが、今後は取り扱い店舗を増やし、石川県のPRにつなげたいと話します。

石川県ジンプロジェクト・谷口敦子さん「加賀はすぐにエビとかカニとか海産物にいきますけれども、実は野菜もおいしいんだよっていうことと、あと減反政策の結果、こういうブロッコリーが生産盛んになったという風に聞いてますので、ぜひ、お野菜のこともPRしていきたいし、このお野菜のことも含めて石川県全体が全国に向けてPRしていくきっかけになれば」

石川県ジンプロジェクト・下荒朋子さん「ジンのことについて、もっともっとたくさん知りたいなと思いましたし、他の県のジンのことについても、もっともっと知りたいなと今後も思っております。そうやって、石川県もいろんな県とジンを通じて繋がっていけたらなと思ってます。」

加賀の豊かな土壌が育んだブロッコリー。

その魅力の全国への発信がジンを通して始まっています。