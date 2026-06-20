女優の大原優乃（26）が19日までに、自身インスタグラムを更新。鍛え上げたボディーを公開した。

「VOCEさんにて、ボディ企画を組んでいただきました」と美容雑誌の企画でのショットをアップ。「自分の身体と長年向き合ってきた中で、やっと形になってきた私なりのこだわりをとことんお話させてもらっています」と明かし、胸元がV字に大胆露出されたデザインの短い丈トップス姿からはヘソをチラリとのぞかせた。

さらに「この企画のお話をいただいてから、自分なりに身体を仕上げて撮影に臨みました 地道にコツコツと向き合ってきた中で、私自身も勇気をもらったご褒美のような撮影でした」とし、タオル生地のような素材のトップスをまくりあげて鍛え上げたバキバキの腹筋を披露。ピチピチのショートパンツ姿などもアップし「『やわふわボディのつくりかた』今までの経験や思いが、少しでも誰かの参考になれば嬉しいです」とボディーラインが際立つ姿で魅了した。

ファンやフォロワーからも「美しさは天下一品」「完璧なボンキュッボン」「すごいプロポーション」「脱帽です」「超絶可愛い」「大人っぽい中に色気」「エロかっこいい」「腹筋もキレっキレ」「おへそ綺麗」「エッロいカラダ」「色っぽくてセクシー」「日本のマリリンモンロー」などのコメントが寄せられている。