店員に「オイルが真っ黒で危ない」と勧められ困惑…。まだ“3000キロ”しか走ってないのに本当ですか？ 無駄な出費を防ぐための「適正基準」を解説！

3000キロで必ず交換が必要とは限らない

エンジンオイルの交換時期は、車種やエンジンの種類、使い方によって異なります。昔は「3,000キロから5,000キロで交換」と言われることも多くありましたが、最近の車ではもっと長い交換サイクルが指定されている場合があります。

JAFは、エンジンオイルの交換時期は車の種類や使用状況によって異なるため、取扱説明書などで確認するよう案内しています。一般的なガソリン車では、通常使用で1万5,000キロまたは1年ごとが目安とされています。

一方、軽自動車やターボ車などは早めの交換が必要になる場合があります。「軽自動車やターボ／スーパーチャージャーなど過給器付きのエンジンでは、高回転、高負荷になりやすい」ことから、オイルの管理は大切だとされています。

つまり、前回から3,000キロしか走っていないからといって、ただちに危険とは限りません。特に、前回交換から数か月しか経っておらず、普通の街乗りや通勤が中心なら、まだ交換時期ではない可能性があります。

ただし、走行距離が少なくても、前回交換から1年以上経っている場合は注意が必要です。オイルは使わなくても劣化します。特に、悪路走行が多い、坂道のの上り下りが多いなど、いわゆるシビアコンディションの条件下では、標準時と比べて半分ほどの走行距離・時期での交換が推奨されています。



オイルの汚れだけで危険とは判断できない

ガソリンスタンドでは、オイルの色を見て「汚れています」と言われることがあります。たしかに、エンジンオイルは使ううちに黒っぽくなります。しかし、黒いからすぐ危険とは限りません。

エンジンオイルの役割は、潤滑・密封・防錆・冷却・清浄の5つです。

エンジンオイルには、エンジン内部の汚れを取り込む働きがあります。そのため、ある程度黒くなるのは自然です。色だけで交換時期を判断するのではなく、走行距離、使用期間、オイル量、粘り気、車の指定基準を合わせて見る必要があります。

一方で、オイル量が大きく減っている、異常にドロドロしている、警告灯がついている、エンジン音が大きくなった、燃費が急に悪くなったといった場合は、早めに点検したほうがよいでしょう。オイルが少ないまま走ると、エンジンを傷める可能性があります。

不安な場合は、その場で慌てて交換せず、ディーラーや整備工場で確認してもらう方法もあります。特に新車保証やメンテナンスパックに入っている場合、指定外のオイルを使うより、メーカー推奨の点検を受けたほうが安心です。



交換するなら走行距離と期間を記録しておく

エンジンオイル交換で迷わないためには、前回の交換時期を記録しておくことが大切です。走行距離だけでなく、交換した日付、使用したオイルの種類、フィルター交換の有無をメモしておきましょう。

たとえば、「2026年3月、走行距離2万キロで交換」と記録しておけば、次の目安を判断しやすくなります。次回交換のステッカーが車内に貼られていることもありますが、ガソリンスタンドや整備工場によって目安が違うことがあるため、取扱説明書の基準も確認しましょう。

オイル交換の費用は、車種やオイルの種類によって変わります。安いオイルで済む車もあれば、指定粘度や高性能オイルが必要な車もあります。店員に勧められた場合は、「この車のメーカー指定は何キロまたは何か月ですか」「今すぐ交換が必要な根拠は何ですか」と聞いてみるとよいでしょう。

必要以上に早く交換しても、車に悪いわけではありませんが、家計には負担になります。逆に、交換時期を大きく過ぎるとエンジンに悪影響が出る可能性があります。適切な時期を守ることが、無駄な出費を防ぐ方法です。



まとめ

前回のオイル交換から3,000キロしか走っていない場合、一般的にはすぐ交換が必要とは限りません。エンジンオイルの交換時期は、車種や使い方によって異なるため、まずは取扱説明書やメンテナンスノートを確認しましょう。

オイルが黒いと言われても、それだけで危険とは判断できません。走行距離、交換からの期間、オイル量、車の状態を総合的に見る必要があります。警告灯や異音、オイル量の不足がある場合は、早めに点検を受けましょう。

ガソリンスタンドで勧められて不安になったら、その場で即決せず、メーカー指定の交換時期を確認するのがおすすめです。記録を残して適切なタイミングで交換すれば、車を守りながら余計な出費も抑えられます。



出典

JAF クルマ何でも質問箱 エンジンオイルの交換時期は、どのように判断するのですか？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー