お笑いコンビ「アンガールズ」山根良顕が２０日までに自身のＳＮＳを更新。娘とのダンス動画を披露した。

インスタグラムに「娘がやってみたいという事でやってみました インスタに載せても良いという事でしたので載せました！ 真顔にするのを苦労してました」とつづり、サカナクションの「夜の踊り子」に合わせて踊る様子をアップ。

この投稿には「山根さんに似て手足長い」「山根さんの顔ｗ」「ユニークなお嬢様」「なんてシュールな動画や」「奥様ニヤニヤしながら撮影してそう」「娘さんもスタイルいいー」「おー動く娘さん初めて見たかも」「脚長いなぁ〜スタイル抜群」「スタイルの良さが際立ちますね」などのコメントが寄せられている。

山根は２０１３年に一般女性と結婚。１５年５月に第１子女児が誕生した。２３年には娘が７歳でオーストラリアに留学したことも報告。妻も娘に付き添って渡航したことも明かしていた。ＳＮＳにたびたび登場し、スラリとした姿が「娘さんとても背が高いように見えますが遺伝！？」「スタイルめっちゃ良い」などと話題になっている。