『リラックマ』新PV解禁 新たな物語タイトルは「てくてく世界旅行」
アニメ『リラックマ』の第2弾PV、第２弾キービジュアルが公開された。リラックマたちの新たな物語のシーズンタイトルが「てくてく世界旅行」であることが明らかになった。
【動画】公開された『リラックマ』新PV
新たに公開された第２弾PVでは、様々な場所を旅するリラックマたちと、幾田りらによるナレーションをごゆるり楽しめる映像となっている。
第2弾キービジュアルにて、シーズンタイトルが「てくてく世界旅行」であることを発表。リラックマたちの新たな物語を予感させるビジュアルとなっている。
リラックマは、2003年に第1号グッズが販売され、大人の女性を中心に人気が沸騰。多数の企業のキャンペーンにも採用され、今や国内外を問わず広く愛されるキャラクターになっており、Netflixで2019年に初めてアニメ化された
【動画】公開された『リラックマ』新PV
新たに公開された第２弾PVでは、様々な場所を旅するリラックマたちと、幾田りらによるナレーションをごゆるり楽しめる映像となっている。
第2弾キービジュアルにて、シーズンタイトルが「てくてく世界旅行」であることを発表。リラックマたちの新たな物語を予感させるビジュアルとなっている。
リラックマは、2003年に第1号グッズが販売され、大人の女性を中心に人気が沸騰。多数の企業のキャンペーンにも採用され、今や国内外を問わず広く愛されるキャラクターになっており、Netflixで2019年に初めてアニメ化された
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