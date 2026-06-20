米老舗誌「スポーツ・イラストレーテッド」の電子版「ＯＮ ＳＩ」は１９日（日本時間２０日）にドジャースの大谷翔平投手（３１）について「故障への懸念にもかかわらず、大谷翔平は依然としてナ・リーグＭＶＰの圧倒的本命」と報じた。

選挙結果やスポーツの受賞レースなど将来起こる出来事について、参加者が予想を売買する米国の予想市場「カルシ」のオッズをもとに、大谷のナ・リーグＭＶＰ受賞確率が圧倒的１位の８５％と評価されていることを紹介。２位はメッツのフアン・ソトの６％、３位はナショナルズのジェームズ・ウッドの５％で、大差を付けている。米オンラインカジノ王手「ＦａｎＤｕｅｌ」のナＭＶＰ予想では大谷がマイナス３０００で、２位のソトがプラス２０００、３位がダイヤモンドバックスのコービン・キャロルのプラス３５００ともはや勝負にならない状態だ。

大谷は登板翌日である１１日（同１２日）の敵地パイレーツ戦に「１番•ＤＨ」で出場し、左ヒザに違和感を感じたため、途中交代。炎症が見られたことから、翌日の試合を欠場したが、すぐにスタメン復帰。また、直近のレイズ戦では投球する右手中指から出血し、その血がユニホームに付着したことで心配の声も上がった。しかし、同サイトはこうした故障への懸念がある中でも、大谷のＭＶＰ受賞確率はほとんど変動していないと指摘した。

大谷は、今季、打者として打率２割９分６厘、１５本塁打、４２打点、出塁率４割１分８厘はリーグ１位、ＯＰＳ０・９６２は同２位だ。投手としても７勝２敗、防御率１・４７、７８奪三振、クオリティースタート（６回以上投げ、自責点３以下）１０回はメジャー３位タイと安定している。ともに超一流の数字だ。

「大谷の唯一と言っていいつまずきは、直近２試合の先発登板」と同サイト。「１０日（同１１日）のパイレーツ戦では６安打を浴び、４失点（自責点３）、さらに本塁打も許した。続く１７日（同１８日）のレイズ戦でも７安打４失点だった。６月は防御率が３・３８と今季最も悪い月となっており、シーズン序盤０・７４からこの１か月でほぼ倍増した。それでも依然として１・４７というエリート級の数字を維持している」



投打二刀流でトップクラスの成績を残している大谷。ＭＶＰレース独走は当然だ。