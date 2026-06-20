豪快な逆転負けを喫したのが、吉井理人新監督（61）の初陣となった楽天だ。

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19日のロッテ戦は、村林をベンチスタートとし、「8番・遊撃」でワォーターズを抜擢。1番・平良、2番・辰己を配した新打線は初回、辰己が7球粘って四球を選ぶと、2死一塁からマッカスカーが左翼席へ2ランを放ち、幸先のいいスタートを切った。

ところが、投手陣が揃って精彩を欠いた。先発の荘司は5回5安打4失点で降板。4−4の同点で迎えた六回、この回から2番手で登板した鈴木翔が2死から安打と2四球で満塁のピンチを招くと、代わった柴田が愛斗に勝ち越しの満塁弾を浴び、試合の流れは一気にロッテへ傾いた。

吉井監督は試合後、「選手はよくがんばってくれました」としたうえで、「可能性を持っている選手がたくさんいる、これからのチームと思っている」と、前を向いた。攻撃面を含めて課題は山積みだが、何より投手陣の再建は待ったナシだろう。

19日現在チーム総失点254、防御率3.73はともにリーグワースト。その数字もさることながら、特に救援陣は疲労の蓄積が懸念されている。

3、4月の月間防御率は2.96と比較的安定していたが、5月、6月は2カ月連続で5点台と悪化。救援陣に負担がかかっているのは確かだ。

投手出身の吉井監督が、先発を含めた投手の運用をどこまで改善できるか。お手並み拝見である。

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そんな吉井新監督は、古巣ロッテではどのようなチームを作ろうとしていたのか。「一生懸命やったつもりです。選手たちにあまり分かってもらえなかったのは僕の力不足」と振り返ったその中身とは──。●関連記事 【もっと読む】吉井理人氏がロッテを語る（上）「メジャーのようなチームを作りたかった」の真意 も要チェックだ。