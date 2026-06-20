【あの人は今こうしている】

元サッカー日本代表・大津祐樹さんはビジネスでも成功 年商300億円の高級腕時計会社の社長に

久保竜彦さん

（サッカー元日本代表／49歳）

11日に始まったサッカーW杯北中米大会。テレビは“森保ジャパン”一色だが、その森保一監督の選手時代、一緒に「サンフレッチェ広島」でプレーした久保竜彦さんは日本代表として活躍しながらW杯には縁がなかった。今どうしているのか。

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「W杯は夢やったのに行けんかったから、4年に1回やってくるたび複雑な気持ちになりますよ。マラドーナに憧れてサッカーを始めた頃の熱い思いとか、落選したときの悔しさを思い出すし。でも、今回もすごい選手が出るんやないかっていう楽しみな気持ちのほうが何倍も大きいな」

東京・吉祥寺に近い井の頭公園駅のそばで会った久保さんは、こう言った。

「とくに、今回は森保さんが監督やし、ほかにも広島で一緒やったポポビッチが豪州代表監督、アーノルドがイラク代表監督やからワクワクやね。森保さんは勝つことしか考えず、妥協のない厳しい人。オレも『手抜くな』とかってよう怒られよったけど、気にかけてもくれた。自分にも厳しいから誰からも信頼され選手を統率できる人。三笘薫のケガが痛かったけど、日本はベスト8くらいは行きそうやね。中村敬斗、堂安律、上田綺世の3人に注目しとる」

久保さんも現役時、日本代表として32試合に出場。異次元の身体能力を持つFWとして11得点をあげ、2006年のW杯ドイツ大会のメンバー入りを有力視されていたが、ケガに泣いた。

「オレにボールが来たときは、『オレのもんや！』と思って、ゴールのほうしか見なかったな。周りを見て仲間がいたら迷うから。でも、だんだん腰や膝の痛みが、痛み止めでもごまかせんようになって。当時の代表監督のジーコに、自分もやったという米国での手術を勧められた。でも、体にメスを入れずに治したくて断った。米国は嫌いやし。鍼とか断食とかいろいろやったけど、間に合わんかった」

■体が動くうちはこのまま続けたい

35歳でプロ引退後は広島を拠点にサッカー指導者などとして活動。その活動のなかで気に入った山口県光市室積へ18年に夫婦で移住。室積からフェリーで約20分の牛島で塩作りをし、その塩を使って焙煎した“塩コーヒー”をカフェで提供していた。

「引退後はいつか自分のジーチャン、バーチャンの家のような竈と囲炉裏があって、薪で風呂をたくような家を建てて暮らしたいと思い、あちこちでサッカーを教えながら、どこがいいか探してた。そしたら牛島でうまい塩を作ってる人に出会った。塩は現役時代、ハーフタイムとかによくなめてたから興味があった。それで、『やらせてください』ってお願いして始めた。でも、コロナで牛島に2年も渡れなくなり、その間に塩釜が傷んで塩作りができなくなって。残念やけど、今、子どもらと球蹴るのも楽しいやけん、体が動くうちはこのまま続けたい。知り合いのツテや日本代表のOB会、JリーグのOB会からも声かけてもらってるから、今、週末はほぼサッカー教室で埋まっとる」

■49歳にして、間もなく孫が2人に

室積や東京、大阪、出身地の福岡の筑前町などを転々としながら、ホテルや知人宅で寝泊まりし“起きたいときに起きて、寝たいときに寝る”生活をしているそうだ。

「東京では、このそばにある、フットボールブランド『gol.（ゴル）』のアパレルメーカー『株式会社ゴルジャパン』の企画するサッカー教室やYouTube企画で海外に連れて行ってもらったり、お世話になっています。社長が名波浩さんの後輩で、サッカー大好きで飲み友だちやから」

「嫁サンも自分の実家行ったり、子どもが帰国したときは面倒を見に東京のほうへ出て来るし、夫婦でそれぞれあちこち行ってる」

27歳の長女は結婚し、会社員の夫の仕事の関係で米カリフォルニア暮らし。21歳のプロテニスプレーヤーの次女は米カンザス大学3年生だ。

「2年前、長女に女の孫が生まれた。今は2人目がお腹にいるって（笑）」

2人の孫を連れての長女夫婦の帰国を、楽しみにしている。

（取材・文=中野裕子）

▽久保竜彦（くぼ・たつひこ） 1976年６月18日福岡県朝倉郡筑前町生まれ。92年、筑陽学園高校を卒業しサンフレッチェ広島入り。03年、横浜Ｆ・マリノス移籍し、日本年間最優秀選手賞受賞。日本代表のフォワードとしても活躍した。横浜ＦＣ、サンフレッチェ広島、ツエーゲン金沢と移り、36歳でプロ引退。