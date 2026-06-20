最新刊『部下としてのAI 世界一流エンジニアの進化術』が好評を博する牛尾剛さん。無限に時間をかけて頑張りすぎてしまう働き方をしていた著者が、「どうやったら最も楽にできるか？」というマインドセットへの転換劇を伝える。

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（※本稿は、前掲書から一部抜粋したものです）

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頭の回転は標準的だが、仕事がズバ抜けている同僚

仕事の仕方が圧倒的にセンスのいい同僚の話をしよう。私の隣の席に座っているメンターのクリスだ。

彼はポールのような天才肌のエンジニアというよりは、頭の回転は標準的だが、社内で一番成果を上げていて、つくるもののセンスも素晴らしい。彼は、エンジニアの中でもパートナーという役職で、プリンシパルの一つ上だからそのレベルの人は社内ではほとんど見かけないほどの重い立場だ。私よりはるかにバリューを出さないといけない重責を担いつつ、3人の子育てを頑張っている。

いつも本当に忙しそうなので、一体どうやって時間を確保しているの？ と尋ねたら、彼はこう答えた。

「それが不思議なことに、時間が無くなるとどうやって賢くやるかを考えるから、できるようになってしまうんだよね」

なるほど。日頃から見ていても、彼の仕事の戦略は明確だ。まず、無駄なものには一切時間を使わない。自分が手掛けてもインパクトが大きくない仕事に対しては時間を割かないスタンスが徹底している。「Be Lazy」（怠惰であれ！）のマインドセットに忠実なのだ。

「より少ない時間で価値を最大化する」

「Be Lazy」とは「より少ない時間で価値を最大化する」というソフトウェア開発の世界でよく言われている考え方だ。優先順位をつけて、一番インパクトの出るものに取り組む姿勢で、生産性の高さを生む秘訣だ。

AIで生産性の水準が上がった今、当然ライバルの開発スピードも非常に速い。頻繁に更新されるので、今までやってきたことが無駄になることが多く、ピボット（方向転換）も激しい。そんな環境下でクリスは、自分の取り組んでいたソリューションのバリューが下がったら、即座にやめて切り替えるのだ。

普通なら、時間をかけてつくったプロトタイプはエンジニアにとって「我が子」のようなものだから、愛着もあるし、少々旗色が悪くなっても懸命にそれを続けてしまうものだ。でも彼は、続けてもバリューが出ないと判断したものはさっとハンドオフする（手放す）勇気がある。その判断が速くて的確なのだ。

こう書くと冷徹なようだが、彼のスケジュールは一日中ほぼミーティングで埋まっている。その激務の中でプロトタイプをつくるのだから必然的な戦略といえる。でも休みの日は気分転換に趣味でコーディングをしたりして、働き方のメリハリが利いている。

だいたい「頑張る」とろくなことはない

一連の観察を通じて、自分が数カ月、頑張ってもアウトカムが出なかった理由がよくわかった。

その理由は「頑張ったから」、または「無限に時間をかける覚悟があり、実際そうしたから」である。

現在のサービスのアーキテクチャを見て、「こうなっていたら精度が出ないだろう」「自分の構想を実現するにはこういうコントリビューション（貢献）をしないといけない」と考えて必死に関わった。ところが、サービスが成熟するにつれて、「スピード開発」モードから「品質重視モード」に変わり、外部からのコントリビューションが制限されるようになった。

すると、外部コントリビューターである私のPRの優先順位は落ちるので、マージが遅々として進まない。自分の書いたコードを一部変更したくても、ものすごく時間がかかる。なかなか付かないコメントに対応したり、マージまでの期間があると大きなリファクタリング（内部のコードの整理）があったりして、またコード分析からやり直すなどの非生産的な悪循環に陥った。

それでも、センスのいいエンジニアたちに自分が近づくには努力するしかないと、成果を出そうとするあまり、無限に時間をつぎこんでしまった。結果、作業時間ばかりがどんどん膨れ上がり、何のバリューも出なかったのだ。

だいたい頑張るとろくなことはない。私に希薄だったのは「どうやったら最も楽にできるか？」という「Be Lazy」のマインドセットだった。

どうやったら最小の労力、最短のルートで物事を解決できるか？ は直感的センスに優れたエンジニアの頭の使い方と深く関係している。

センスのいい技術エリートたちと働いていると、時折、彼らが“魔法使い”のように見えることがある。難解なバグを一瞬で特定したり、複雑なアーキテクチャの最適解を即座に導き出したりする。凡人である私が数時間、あるいは数日頭を抱えていた問題について、たった一言のアドバイスで解決したりしてしまうのだ。

まるで手品のように問題解決をしたポール

印象的なエピソードを紹介しよう。

ある日、私が担当している稼働中のサービスで、「Divide by Zero」（ゼロ除算）のエラーが発生した。数値がゼロで割られてしまい、システムがクラッシュしている。同僚のクーパーと一緒に調査を開始した私は、すぐに原因の候補を二つの領域に絞り込んだ。

一つは、複雑な計算ロジックが含まれるAの領域。ここはデータのバリエーションも多く、バグが潜んでいる可能性が高い。もう一つは、システム全体の設定値を管理するBの領域。具体的には、あるデフォルト設定値がゼロになっている可能性がある。

私はすぐBの可能性は外した。なぜなら、そのコードは何年も変更されておらず、長期間にわたって問題なく稼働していたからだ。値が設定されていない場合は安全なデフォルト値が入るロジックになっている。

「ここが原因の可能性は限りなく低い。長年動いていた実績があるし、コードも正しい」

そう判断した私たちは、Aの領域、つまり複雑なロジックのほうにバグがあるはずだと思い込んで、膨大なログとコードの海に潜り込んだ。

数時間が経過した頃、まだ原因を特定できずにいた私のところに天才エンジニアのポールがふらりと現れた。彼は状況を聞くと、コードすら見ずにこう言った。

「システム全体に設定できるコンフィグ（基本的な構成・動作ルール）の値を明確に設定してみよう。やってみてもよい？」

すると、どうだ。エラーは噓のように消滅し、システムは正常に戻った。

まるで手品を見ているようだった。だってポールは一切コードを読んでいないし、その箇所を実装したのはクーパーだし、そのあたりに詳しいのは私なのだ。

それなのに、彼は一瞬で正解を射抜いた。やはり、天才は理屈を超えた「直感」でなにかが見えるのだろうか？

「どこが最も簡単に可能性を狭められるか」という思考法

あまりにもびっくりしたので、ポールにどういう思考回路でそう思いついたのか話を聞いた。彼はこんなことを言ってくれた。

君はきっと「どこが最も可能性の高いところだろう」と考えてそこを調べていただろう。しかし、僕のアプローチは違う。「最も簡単に可能性を狭められるところ」を探して、実行しただけだよ。そうすれば、たくさんある可能性が絞り込めるからね。この言葉は、重要な示唆を与えてくれた。

私は懸命に「どこが最も可能性が高いか」（Most Likely）を探していた。でもポールは「どこが最も簡単に可能性を狭められるか」（Narrow It Down）で思考した。

つまり私は「過去の経験」や「コードの見た目」というバイアスに基づいて、「こっちが怪しいはずだ」と思い込みで博打を打っていた。可能性が高そうな場所を、一生懸命時間をかけて調査していたわけだ。

ところがポールは、正解を当てにいっていない。ただ「どうやったら調査場所を効率的に削ぎ落とすことができるか」で発想した。設定値を変更してデプロイする作業は、数分で終わる。もしそれで直ればラッキーだし、直らなければ「設定値の問題ではない」という事実が確定し、原因の候補を半分捨てることができる。

「シンプルなファクトの積み重ねで、検証コストの低い順に可能性を潰していく」という論理的思考（ロジック）を高速で回しただけなのだ。結果、彼は最短ルートで正解に辿り着いたのである。

（牛尾 剛／ライフスタイル出版）