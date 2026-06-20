サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にVTR出演。20日（日本時間21日）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦チュニジア戦を前に受けた独占インタビューが放送された。

本田はNHKで14日（同15日）の初戦オランダ戦、25日（同26日）の第3戦スウェーデン戦で解説を担当。第2戦のチュニジア戦でも日本テレビでスペシャルサポーターとして解説を担当する。

第2戦の対戦相手となるチュニジアは第1戦でスウェーデンに1―5で大敗。その後、サブリ・ラムシ監督が解任され、フランス人のエルベ・ルナール監督が新たに就任した。

本田はチュニジア監督交代の影響について「それは日本にとってはかなりやりづらくなるのは当然のこと」と見解。「一方で、大敗している中で、そんな簡単に全てを修正できるほど甘くもない」とも指摘した。

「しっかり相手の分析をした上で、そこを冷静に選手たちがピッチ上で発見しながら突いていくことができれば、問題ないと思いますけどね」とした。