◇サッカーW杯北中米大会

サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦する。19日（同20日）にはモンテレイで前日練習を行ったものの、定外のアクシデントに見舞われ、予定時刻よりも約30分遅れての開始となった。また、FW町野修斗（26＝ボルシアMG）が体調不良のため、練習に不在となった。

モンテレイでは、日本代表が練習を行う直前に天候が急変。激しい雷雨の影響で道路が冠水し、それに伴い大渋滞が発生した。日本代表の選手、スタッフが乗ったバスも渋滞に巻き込まれてしまった。

また、負傷離脱したMF遠藤航の代わりに追加招集された町野が不在となった。日本協会は体調不良のため、ホテルで静養していると説明。チュニジア戦を見据え、回復に専念するという。

森保一監督はこの日の午前に試合会場のエスタディオ・モンテレイで行われた前日会見に登壇。チュニジア戦を見据え「チュニジアは監督も代わって、非常にモチベーション高く、死に物狂いで1戦目の敗戦を取り返すために戦ってくると思う。死に物狂いで戦ってくるメンタリティーに受け身にならず、勝利するために相手より強い気持ちで前進していくんだという気持ちの準備が必要だと思います」と語っていた。