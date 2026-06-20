◇W杯北中米大会1次リーグC組 モロッコ1―0スコットランド（2026年6月19日 ボストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組第2戦で、モロッコ（FIFAランク7位）はスコットランド（同42位）と対戦。DAZNでこの試合を解説した元日本代表の“ジェネレーションギャップ”トークがネットで話題となった。

この日のDAZN中継では日韓W杯の日本代表・戸田和幸氏、ロシアW杯の日本代表でG大阪の宇佐美貴史のダブル解説で配信した。

後半に入ると、90年イタリアW杯の開幕戦で衝撃の決勝ヘディングシュートを決めた元カメルーン代表のフランソワ・オマン＝ビイクの話題となった。戸田氏は「宇佐美さん、カメルーンのオマン＝ビイク知ってますか？」と尋ねた。宇佐美「90年は僕まだ生まれてないです」とジェネレーションギャップトークを展開した。

18日のイングランドークロアチア戦でも一緒に解説を務めたサウサンプトンの松木玖生に「松木さんはリネカーは誰だか分かる？」と聞くと、松木は「ちょっと分からないです」と返答。

戸田氏は「それはちゃんと覚えておかないと。（名古屋）グランパスにいたんですよ。プレミアでプレーしたらリネカーにインタビューされるかもしれないから。スーパーレジェンドですよ。86年の得点王だから」と説明した。

ネットでは「またもジェネレーションギャップを感じてしまった戸田さん」「面白い！」「“◯◯知ってます？”発動して笑った」「シリーズ化してほしい」などの声があがった。