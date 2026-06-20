「VIVANT」（C）TBS

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【モデルプレス＝2026/06/20】TBSでは、2026年7月26日から2クール連続で堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンを放送する。このたび『VIVANT』第1シーズン全話のアンコール放送が決定した。

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◆『VIVANT』アンコール放送決定


アンコール放送は、6月27日から連夜での放送となる。

なお、7月6日放送の第10話（最終話）では、2023年の放送時に流れたラストシーンで使用されたカットを今回限定で見ることができる。このカットは、配信では見ることができない貴重なカットとなっている。（modelpress編集部）

◆『VIVANT』第1シーズン再放送日程


番組タイトル：新シリーズ放送直前「VIVANT」第1シーズン一挙放送SP
※放送はすべて関東ローカル

第1話：6／27（土）25：58〜28：00
第2話：6／28（日）25：58〜27：29
第3話：6／29（月）26：05〜27：23
第4話：6／30（火）26：43〜27：45
第5話：7／1（水）26：05〜27：24
第6話：7／2（木）26：05〜27：08
第7話：7／3（金）26：45〜27：46
第8話：7／4（土）25：58〜27：01
第9話：7／5（日）26：28〜27：56
第10話：7／6（月）25：35〜27：07

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