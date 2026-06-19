【新感覚】NEOGENの新作「メタルリップ」が異次元のちゅるちゅる感でヤミツキになる♡

進化し続ける韓国コスメ「NEOGEN」のこだわり

美容トレンドに敏感な女の子たちの間で、今アツい視線を集めている韓国コスメブランド「NEOGEN(ネオゼン)」。大ヒットしたメタルマスカラに続き、またしてもとんでもなく革新的な新作リップが登場したんです♡ その名も「メタルグローリップティントセラム」。SNSでもすでに「ちゅるちゅる、つやんつやんになる……！」「ブラシじゃないリップって新しすぎる！」とバズりまくっているこのアイテム。今回は、その実力と全色レビューを余すことなくお届けしちゃいます！

最先端の皮膚科学とバイオ技術を融合させた、実力派の韓国スキンケア＆コスメブランド「NEOGEN(ネオゼン)」。ただ見た目が可愛いだけじゃなく、お肌への優しさや、これまでにない新しい機能性にとことんこだわっているのが、目の肥えた20代女子たちから絶大な支持を集めている理由です。

日々変化するメイクのトレンドをいち早くキャッチし、女の子たちが「今、いちばん欲しかった！」と思えるユニークなアイデアを形にしてくれるNEOGEN。今回の新作リップも、ブランドのこだわりと技術力がこれでもかと詰め込まれた、まさに私たちのメイク時間を特別なものにしてくれるアイテムなんです！

トレンド最前線！話題の「メタルスプーンチップ」の魅力

メタルグローリップティントセラム／各\3,990(税込み)

今回の主役「メタルグローリップティントセラム」は、ひと塗りで誰もが虜になる“ガラス玉”のような唇を作ってくれる、新感覚のリップ。一番のときめきポイントは、キャップを開けた瞬間に現れる「メタルスプーンチップ」です！

一般的なスポンジタイプのチップとは違い、なめらかな金属製のスプーン型チップを採用。唇に触れた瞬間にひんやりとした心地よい清涼感があり、メイクするたびに気分がリフレッシュされちゃいます♡

さらに、スプーンのような絶妙なカーブが唇の丸みにピタッと密着。液を吸収しすぎないメタル製だからこそ、リップのツヤ感や発色をそのまま唇へ届けてくれるんです。誰でも簡単にムラなく、ぽってりとした立体的なボリューム感を演出できるのが優秀すぎる！ 使用後はティッシュでサッと拭き取れるので、いつでも衛生的に使えるのもポイントです。

NEOGEN

もちろん、テクスチャーも超優秀。もともとスキンケアブランドだけあって、たっぷりの美容液成分が配合されているので、ベタつき感はないのに、乾燥しがちな唇を贅沢に保湿。ティント処方で透け感のある発色がしっかり続き、マイルドなプランパー効果で縦ジワも自然にカバーして、ちゅるちゅるの唇をキープしてくれます。

デイリーに使いやすい♡全3色のカラーを徹底解説！

「メタルグローリップティントセラム」のカラー展開は、トレンドメイクにぴったりハマる、おしゃれで使いやすい3色。メタルスプーンチップで滑らせるように塗ることで、それぞれのカラーのクリアなツヤがさらに引き立ちます！

NEOGEN

＜00 MILKY WAY＞

夜空にきらめく天の川をイメージした、幻想的でクリアなカラー。透明なベースの中に、細やかな多色ラメがちりばめられています。ほのかにきらめくグロッシーパールが、儚げで透明感のある雰囲気をアシスト♡

＜01 MELLOW BERRY＞

もぎたてのベリーのようにジューシーで、ほんのり甘い色気が漂う大人可愛いカラー。じゅわっとした血色感を与えてくれる絶妙なベリーピンクは、ひと塗りで顔全体をパッと華やかにしてくれ、クールなムードも引き出します。

NEOGEN

＜02 MUTED CORAL＞

肌なじみが抜群で、おしゃれな抜け感を演出してくれるコーラルカラー。鮮やかすぎず、ほのかな血色感で唇を包み込んでくれるので、どんなパーソナルカラーの方でも使いやすいのがうれしいポイントです！

Instagramの気になる口コミをピックアップ！

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＠cosmelover2020サンの口コミ

「このティントセラムはメタルチップを使っていて、ツール系好きな私はなんだかときめきます♡ 初めてのメタルチップ！スプーンみたいです。どちらの色もナチュラルで、ブルベイエベ関係なく馴染む感じがします。そしてほんのり清涼感を感じるので、ふっくらボリューム感も！ &スキンケア発想のリップ保湿ケアもできるのが嬉しい。」

実際に使ってみた！itSnap編集部がレビュー

「アプリケーターの先端部分がスプーンのような形をしているのがとてもユニーク！ 窪み部分にちゃんと適量がついて出てきます。唇の形に沿うように塗ることができて、ちゅるんとした潤いのある仕上がりが可愛い♡ プランパーのピリッと感はほとんどないですが、ツヤのあるふっくらとした唇になれます！」

(itSnap編集部・花田)

取扱店は？「NEOGEN」のメタルリップをGETする方法

今回ご紹介した「メタルグローリップティントセラム」は、NEOGENのQoo10公式ショップをはじめ、楽天などの公式ECモールから手軽に購入することができます。

特に、Qoo10のイベント期間中は、ここでしか手に入らないおトクな限定セットや、驚きの割引プロモーションが実施されるので、絶対に見逃せません！

新感覚の「メタルスプーンチップ」の感動を一刻も早く体験したい方は、ぜひ公式ショップページを早めにのぞいてみてくださいね♡

お問い合わせ先

NEOGEN(ネオゼン)

公式ホームページ：https://www.qoo10.jp/shop/NEOGEN