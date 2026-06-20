◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第２戦 スコットランド０―１モロッコ（１９日、ボストン競技場）

１９９８年フランス大会以来、７大会ぶり９度目出場のスコットランド（ＦＩＦＡランク４２位）は前回大会４強の強豪モロッコ（同７位）に０―１で敗れた。勝てば初の決勝トーナメント（Ｔ）進出が確定していただけに痛い敗戦となった。

先手を取られた。試合開始７１秒でモロッコのＦＷサイバリ（ＰＳＶ）に先制ゴールを決められた。主導権を握られる時間が長く、シュートは枠外への２本のみに終わった。

その後はＧＫガンの好セーブで追加点は許さなかったが、ハキミらを要するモロッコＤＦ陣を前に、決定機をつくれない時間が続いた。後半４０分台には立て続けにチャンスを演出。何度もモロッコゴールを脅かしたが、最後まで決め手に欠き、無得点で試合を終えた。

スコットランドは１３日（日本時間１４日）に行われたハイチとの初戦を１―０で勝利。同日に行われたブラジル―モロッコが引き分けたため、Ｃ組単独首位となっていたが決勝Ｔ進出を決めきることはできなかった。

次戦は２４日（日本時間２５日）に史上最多６度目の優勝を狙うブラジルと激突する。

◆スコットランド（７大会ぶり９度目） ＦＩＦＡランク４２位。スコットランド出身のスティーブ・クラーク監督（６２）は就任８年目。個の弱さは運動量と組織力でカバーしたい。欧州予選は４勝１分１敗で首位通過。英国にありイングランド、ウェールズ、北アイルランドとともに同国を構成している。首都エジンバラ。人口は約５５０万人。