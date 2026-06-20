◇W杯北中米大会1次リーグC組 スコットランド 0―1 モロッコ（2026年6月19日 ボストン）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組の第2戦が19日（日本時間20日）に行われ、7大会ぶり出場のスコットランドは前回4位のモロッコに0―1（前半0―1）で敗れ、1勝1敗となった。

ハイチを1―0で破った初戦に続き、舞台は18世紀にスコットランド移民が多く到着した米東部ボストン。「タータン・アーミー」と呼ばれるサポーターが数万人押し寄せ、パブでビールを大量消費するなどホームの雰囲気をつくったが、試合ではFIFAランキング7位のモロッコに力の差を見せつけられた。

開始わずか71秒、縦パス1本で裏を取られて先制点を奪われた。前半は主導権を握られ続け、ようやくシュートを打ったのが40分過ぎ。後半は立ち上がりにプレスを強めて互角の展開に持ち込み、終盤にも敵陣へ押し込んだものの、決定的な場面はつくれなかった。後半15分にはMFティアニー（セルティック）が痛んで交代と、次戦へ懸念も残した。

C組は1位通過すると決勝トーナメント1回戦でF組2位と対戦。2位通過はF組1位との顔合わせで、いずれも日本と激突する可能性がある。スコットランドは24日（同25日）の第3戦でブラジルと対戦する。

▼MFクリスティ 悔しい。試合の入り方が想定通りではなかった。ビハインドの展開で、プレーがちぐはぐになってもおかしくない状況だった。それでも後半は相手にほとんどチャンスを与えず、自分たちのサッカーを展開できた。ただ、結果には結びつかなかった。