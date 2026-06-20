◇W杯北中米大会1次リーグC組 モロッコ 1―0 スコットランド（2026年6月19日 ボストン）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組の第2戦が19日（日本時間20日）に行われ、前回4位のモロッコが7大会ぶり出場 のスコットランドを1―0（前半1―0）で破り、今大会初勝利で勝ち点を4とした。

今大会最速、開始71秒のゴールで優位に試合を進めた。右サイドのMFディアス（Rマドリード）が相手裏のスペースへ縦パス。抜け出したFWサイバリ（PSVアイントホーフェン）がGKの右肩の上を打ち抜き、初戦のブラジル戦に続いて先制弾を決めた。

先発は1―1で引き分けたブラジル戦と同じ11人。強姦（ごうかん）事件を巡り刑事裁判に臨むことが判明した、主将のDFハキミ（パリSG）も名前を連ねた。23年にフランス国内で女性を強姦した容疑を否認し、裁判をむしろ歓迎するコメントを発信したハキミは、何事もなかったかのように精度の高いプレーを続けた。

追加点こそ奪えなかったものの、前半は主導権を握ってスコットランドに何もさせなかった。後半の序盤と試合終盤は相手ペースになったものの組織的守備でピンチの芽を摘み取り、点差以上の力の差を見せつけて危なげなく勝ちきった。

C組は1位通過すると決勝トーナメント1回戦でF組2位と対戦。2位通過はF組1位との顔合わせで、いずれも日本と激突する可能性がある。モロッコは24日（同25日）の第3戦でハイチと対戦する。

▼ワハビ監督 2点目を決めてもっと楽な展開にしたかったが、ハイプレスで相手をペナルティーエリアへ近づけさせないようにしたかった。1―0で終わった時点でそれがスコットランドの実力。パニックになるな、やるべきことをやれ、守備を固めてプレッシャーをかけ続けろと言い続けた。効率性が少し足りなかったが、今日勝てたことが重要だ。