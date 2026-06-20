2023年に社会現象を巻き起こしたTBS系日曜劇場「VIVANT」の第1シーズンが、第2シーズンの放送開始を前に地上波で再放送されることが決まった。視聴者から再放送を望む声が相次いでいたことを受け、全10話を連夜で届けるアンコール企画が実現した。

第2シーズンは7月26日にスタート予定。SNSなどでは「放送前にもう一度見返したい」「伏線を確認したい」といった声が多く寄せられており、同局はこれらの声に応える形で第1シーズン全話の放送を決定した。

中でも注目なのが、7月6日に放送される最終話。2023年の放送時に流れたラストシーンのカットが、今回限定で地上波に再登場する。この映像は配信版では視聴できない“地上波限定”の内容。第2シーズンにつながる映像となり、絶対に見逃せない。

再放送は6月27日から7月6日にわたり実施。全て関東ローカルでの放送となる。新シーズン開幕を前に、再び「VIVANT」旋風が巻き起こりそうだ。

■「VIVANT」第1シーズン再放送日程 番組タイトル：新シリーズ放送直前「VIVANT」第1シーズン一挙放送SP ※放送は全て関東ローカル

・第1話 6月27日（土）25:58〜28:00

・第2話 6月28日（日）25:58〜27:29

・第3話 6月29日（月）26:05〜27:23

・第4話 6月30日（火）26:43〜27:45

・第5話 7月1日（水）26:05〜27:24

・第6話 7月2日（木）26:05〜27:08

・第7話 7月3日（金）26:45〜27:46

・第8話 7月4日（土）25:58〜27:01

・第9話 7月5日（日）26:28〜27:56

・第10話 7月6日（月）25:35〜27:07

配信では見ることのできない“幻のラストシーン”を含め、伏線の数々を改めて確認しながら、新たな物語の幕開けに備えたい。