土曜日の食べ放題が終日「平日料金」で楽しめちゃう！ニラックスブッフェのお得なキャンペーンは6月20・27日・7月4日限定。

ニラックスが展開する「ニラックスブッフェ」は、2026年6月20日・6月27日・7月4日の3日間限定で、食べ放題が土曜日も平日料金になるキャンペーンを、対象10店舗で開催します。

ランチもディナーも平日料金でよりお得！

和洋中の食事からデザートまで、バラエティ豊富なメニューが人気のニラックスブッフェでは、6月20日から7月4日までの各土曜日の食べ放題が平日料金で利用できるキャンペーンを開催します。

ブッフェでは、色鮮やかさが目を引くサラダやデリ、から揚げやピザ、パスタなどのホットメニューに加え、自分で作って楽しめるソフトクリームやクレープなど、充実のラインアップ。

ブッフェ料理のほかにも、注文を受けてから出来立てが提供されるオーダーメニューも魅力満載です。

一部コースでは、熱々の小籠包などが味わえる飲茶メニューや、人気ネタを取り揃えた握り寿司も食べ放題に含まれます。

さらに、「プレミアムコース」と「インペリアルコース」では、ジューシーなビーフステーキや濃厚チーズが溢れ出すチーズインハンバーグなど、充実の肉メニューを堪能できます。

これらすべてが、3日間限定で平日料金になる特別なキャンペーンは必見です。

対象店舗は、以下の10店舗です。

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・グランブッフェ イオンモール高岡

各店舗の営業時間・コース料金は公式サイトから確認できます。

また、オーダーメニューはコースによって内容が異なります。

本キャンペーン実施日は、休日限定のコース・メニューは販売中止になります。

東京バーゲンマニア編集部