本拠地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でオリオールズと対戦する。試合開始の約3時間前、デーブ・ロバーツ監督が会見に登場。首の炎症で負傷者リスト（IL）入りしている正捕手ウィル・スミスの状態を明かした。

米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」公式YouTubeチャンネルはロバーツ監督の会見の様子を公開。スミスについて「さらに時間が必要。最近検査を行ったが、結果自体はそれほど悪くはない。ただし、違和感を抑えるための注射を受ける予定」だと明かした。

さらに、あくまで状態は悪くないとしつつ、「万全ではない。復帰の際に再発することを防ぎたいため、今週末の出場は見送る。遠征に帯同するかは、週末にかけて判断する」と説明した。

スミスは6日（同7日）のエンゼルス戦で一旦は先発メンバーとして発表されたが、試合前に急遽交代。11日（同12日）にIL入りしていた。

ロバーツ監督は以前、佐々木朗希投手が先発登板するこの日の試合で、スミスが復帰する可能性を示唆していただけに、ネット上の日本のファンからは、「まだ時間がかかるのか、痛いな、本人もドジャースも」「寝違えじゃなかったのかな？」「首は特に怖い」「どうしてなんだよおおおお!!!」「スミス長引きそうだな…」「スミスの怪我治らないね」などと心配する声があがった。



（THE ANSWER編集部）