レアル・ソシエダ幹部が久保建英の状況明かす

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、チュニジアと激突する。オランダとの初戦で左膝付近を痛めた久保建英には欠場するが、所属チーム幹部が現状を説明。ファンからは歓喜の声が上がった。

久保は14日（同15日）のオランダ戦で左膝付近を負傷して途中交代。状態が心配される中、所属するレアル・ソシエダのエリック・ブレトス・スポーツディレクター（SD）が日本時間19日、チームの公式Xに動画で登場した。

「ご存じの通り、久保建英は負傷してしまいました。膝を軽く痛めています。こうした短期間の大会ではどんな小さなトラブルでも影響が大きくなってしまいます。そのため数試合を欠場することになりますが、負傷はそれほど深刻なものではありません」

チュニジア戦は欠場するが、軽傷を強調。「今後の回復状況や日本代表がどこまで勝ち進むかにもよりますが、W杯期間中に再びプレーできる可能性は十分にあります」「このW杯の舞台で再びプレーする姿を見られることを期待しています」などと話すと、X上の日本人ファンから歓喜の声が上がった。

「とりあえず重傷じゃなくて良かった！」

「少しほっとしました タケにはまだまだW杯に出て欲しいです」

「涙出てくるよ。タケはソシエダに愛されてるんだと感じる」

「タケのW杯はまだ終わってない！！ ここからや！！」

「これで久保はいつ出てくるんだと相手はヒヤヒヤしながら待つことになる」

日本はチュニジア戦の後、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）