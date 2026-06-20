4月の中央アルプス。



中央アルプス雷鳥サポーターズクラブ 北村忍代表

「けさは、数少ないですね」



春になって、ライチョウの追跡調査が本格的に始まっていました。

この日、カメラが出会えたのは1羽のみ。



5月。さらに雪解けが進み…。



雪渓を登るのは、ライチョウ研究者で信州大学名誉教授の中村浩志さん(79)。今年も変わらず、調査の最前線に。



信大名誉教授 中村浩志さん

「あー、こっち来た」





えさとなる高山植物が雪から顔を出すころ、越冬地の森林限界付近から稜線に上がってくるライチョウたち。繁殖期も迎えた春は、個体の数とともに「なわばり」の数を調べます。去年春は、個体数推定190羽、83のなわばりを確認。中村さん「白赤、いや白黄色、赤赤」5年がかりで約300羽に付けた足環です。4つの色で個体を識別、年齢や生息場所などを記録しています。足環がない雷鳥は捕獲して…。中村さん「じゃあ（捕獲雌に）足環をつけます」捕獲直後は、カメラマンも撮影どころでなく…。中村さん「それ開けてください。その袋出して。もうひとつ赤い袋出してください。赤い袋。いえいえ、いま、いま、持ったその袋。あ、これこれ」新聞社カメラマン「先生、これカメラしか入っていない」中村さん「これ出してください。袋（洗濯ネット）が、袋が入ってますので」テレビ信州ディレクター「はい、洗濯ネット」雌に足環を付ける間、ペアの雄は調査チームの周りから離れません。雌を放すと、雄がすかさず付いて行きます。「さすが。見習わなきゃ。自分だけ逃げていかないよ」別の雌に足環をつけた時も、放鳥した瞬間、雄が来ました。「すぐ来た、良かった」ライチョウは相手が死ぬまで、同じつがいを組むことが多いとされます。1969年の目撃を最後に、一度はライチョウが姿を消した中央アルプス。2019年、生存の痕跡を発見した際の中村浩志さん「生きてたんだ、生きてたんだ」乗鞍岳辺りから飛来した雌1羽「飛来雌」の確認で、環境省が復活事業に。乗鞍岳から19羽を移したのをはじめ、人が積極的に介入する保護策で数を増やし、去年10月には…。登山者「こんなにライチョウ見たの初めて」中央アルプスでの復活で、二ホンライチョウはレッドリストのランクダウンも見えてきました。環境省 信越自然環境事務所 福田真 専門官「人の手を加えずに、確実に個体群が維持されていくのを確認するのがモニタリング（追跡調査）。3年ぐらいモニタリングして、生息地という認定をしてもらって、（レッドリストランクダウンは）その後ですね」中央アルプス雷鳥サポーターズクラブ 北村忍代表「一旦は絶滅してしまったものが復活してきた。すごく大きな、地元の宝だと思います」天敵に襲われた痕跡も。中村さん「ここで雄が捕食されたんです。キツネとかテンは、羽の羽軸の先の、ここに栄養があるんです。そこまで食べます」中村さんは復活事業のきっかけとなった1羽、「飛来雌」を気にしていました。半年前には2羽のひなを連れていました。中村さん「飛来雌が、ずっと元気で生きていてくれたことに、僕の方が励まされてね、ここまで頑張ってこれましたね。残念ながらまだ見つかってません。ほんとに生きていてほしいです」卵を温めだす6月。調査は巣を探すのに重点が。ハイマツの海に目を凝らします。雄が舞い降りた近くに雌がこもる巣があります。5月と違って動きはパタリ。中村さんはスマホで雄の声を流しました。「グェグェー」なわばり争いの習性を利用、録音した鳴き声で誘い出す作戦ですが、この日は空振り。1時間以上、じっとしていた雄に動きがありました。中村さんは駆けるように200mほど斜面を登りました。岩をはさんでそっと近づき確認。巣、ではなく、直径200～300mある、なわばりの見回りだったようです。3日かけて見つけた巣は2つ。ハイマツの中の巣にこもって、じっと動かない雌。教えられても、すぐには分かりません。中央アルプス雷鳥サポーターズクラブ 北村忍 代表「ハイマツのすぐ下に。ここからも見えてます」中村浩志さん「ハイマツ2本、その左側」雌が離れた隙に巣を覗くと、鶏卵より一回り小さな6個の卵がありました。中村浩志さん「（巣は）苔とか集めて。産卵は2日おきぐらいに1卵ずつ」その後、飛来雌は―。中村さん「今年に入って見つかっていません。11才で…、死亡ですね」早朝から夕暮れまで調査を続ける中村さん「ああ、あそこだ」去年春の調査では個体数190羽、なわばり数83でした。ライチョウ研究者 信大名誉教授 中村浩志さん「確実に増えてます、去年よりは。あと2週間ぐらいでヒナが、ふ化します。雌は抱卵中です」まもなく、ヒナを連れた姿が見られるはずです。