◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第２戦 スコットランド０―１モロッコ（１９日、ボストン競技場）

前回大会４強のモロッコ（ＦＩＦＡランク同７位）は７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）を１―０で下した。

決勝トーナメント（Ｔ）１回戦で日本と対戦する可能性のある両チームの戦い。先手を取ったのはモロッコ。ＦＷサイバリ（ＰＳＶ）がＤＦラインの裏に抜け出し、ゴールネット上部に突き刺した。第１戦ブラジル戦（１△１）に続く２戦連発で、開始７１秒での得点は今大会最速ゴールとなった。

その後は追加点とはならなかったが、スコットランド攻撃陣をシャットアウト。決定機をつくられながらも堅守で、勝ち点３を手にした。この勝利で１勝１分の勝ち点４。試合終了時点でＣ組単独１位となった。

前戦のブラジル戦では１―１で引き分けており、この試合で負けた場合は、対戦相手スコットランドの決勝トーナメント進出が決定していた。また、先発出場したハキミ（パリＳＧ）はＷ杯出場１２試合目で、アフリカ勢の最多出場記録で単独１位となった。

モロッコは２０２２年カタール大会でアフリカ勢初の４強入り。次回の３０年にはスペイン、ポルトガルとの３か国共催を控える。ＤＦハキミ（パリＳＧ）、ＭＦアムラバト（ベティス）、ＦＷディアス（Ｒマドリード）ら戦力は充実しており、悲願の初優勝を狙う。

次戦は２４日（日本時間２５日）にハイチと決勝Ｔ進出をかけて戦う。

◆モロッコ（３大会連続７回目） ２２年カタール大会でスペイン、ポルトガルを撃破し４強。昨年は世界記録となる１９連勝。３月からベルギー出身のモハメド・ワハビ監督（４９）が指揮。主な選手はＤＦハキミ、ＦＷディアス。アフリカ予選は８戦全勝で通過。首都ラバト。人口は３８０８万人。