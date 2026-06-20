【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第19話「コトとキキ」あらすじ キキコトの母校で立てこもり事件が発生 恩師役は山田姫奈
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第19話「コトとキキ」が21日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第19話「コトとキキ」予告
かつて喜輝（角心菜）と寿（谷田ラナ）が通っていた学園で立てこもり事件が発生。母校へ向かった2人は、恩師・坂浦美弥（山田姫奈）と再会し、喜輝は立てこもり犯と交渉するが、銃で撃たれて絶体絶命に！大きな決断を迫られた寿は…!?
一方、怜慈（長田光平）も次元を超えて多元地球Ι5109へ向かおうとするが、魔空空間から出られなくなり…。
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かつて喜輝（角心菜）と寿（谷田ラナ）が通っていた学園で立てこもり事件が発生。母校へ向かった2人は、恩師・坂浦美弥（山田姫奈）と再会し、喜輝は立てこもり犯と交渉するが、銃で撃たれて絶体絶命に！大きな決断を迫られた寿は…!?
一方、怜慈（長田光平）も次元を超えて多元地球Ι5109へ向かおうとするが、魔空空間から出られなくなり…。