光宗薫、『プレバト!!』満点優勝のアート作品に称賛の声「才能すごすぎる」「写真かと思った」
俳優でアーティストの光宗薫が20日までに自身のXを更新。18日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』で優勝に輝いたアート作品を公開した。
【写真】「写真かと思った」『プレバト!!』満点優勝した光宗薫のアート作品
今回の放送では点描画のような表現が話題の「丸シールアート」才能ランキングを届けた。水彩画や色鉛筆で圧倒的実力を誇る光宗だが、同部門は初参戦。「山手線の夜景」をテーマに作品を創作した。
光宗が代々木ブロードウェイをモチーフに、シール3279枚を使って制作。その出来栄えに丸シールアート作家の大村雪乃氏は「ええ〜すごい」と驚き。構図、シールの選び方、光の表現の全3項目で満点という評価で1位に輝いた。
光宗は放送後に自身のインスタグラムで完成品をアップ。「ポイントは文字のはねや抜きと自由の女神です」「丸シールはガチガチに貼らない方が粋とのことなので、同形式の部分も大きさや色を変えてシルエットも追いすぎないよう意識しました」とつづった。また制作中の動画もアップした。
この投稿に「素晴らしい色彩感覚と技術です」「相変わらず感性が凄い！」「最高です、才能すごすぎる」「写真かと思ったよ」といった絶賛の声が寄せられた。
【写真】「写真かと思った」『プレバト!!』満点優勝した光宗薫のアート作品
今回の放送では点描画のような表現が話題の「丸シールアート」才能ランキングを届けた。水彩画や色鉛筆で圧倒的実力を誇る光宗だが、同部門は初参戦。「山手線の夜景」をテーマに作品を創作した。
光宗が代々木ブロードウェイをモチーフに、シール3279枚を使って制作。その出来栄えに丸シールアート作家の大村雪乃氏は「ええ〜すごい」と驚き。構図、シールの選び方、光の表現の全3項目で満点という評価で1位に輝いた。
この投稿に「素晴らしい色彩感覚と技術です」「相変わらず感性が凄い！」「最高です、才能すごすぎる」「写真かと思ったよ」といった絶賛の声が寄せられた。