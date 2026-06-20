サッカー日本代表・中村敬斗の原点と進化に迫る 幼少期の秘蔵映像を独自入手『追跡取材 news LOG』今夜放送
サッカー日本代表の中村敬斗選手を特集したドキュメンタリー企画が、日本テレビ系ニュース番組『追跡取材 news LOG』（後10：00〜後10：54）できょう20日に放送される。
【画像】中村敬斗の幼少期の秘蔵映像より
FIFAワールドカップ2026のオランダ戦で活躍を見せた中村の圧倒的な得点力と独特のドリブルの秘密を徹底取材。「シュートは代表で1番」と代表メンバーの伊東純也選手も絶賛する得点力の原点と進化の軌跡に迫る。
番組では、中村と対戦経験を持つ元日本代表の槙野智章氏に独占インタビューを実施。プロの視点から中村の“凄さ”を分析する。
また、中村の幼少期の貴重な映像も公開。8歳でブラジルに渡り、憧れのサッカー界のレジェンド、ロナウジーニョのプレーに影響を受けながら、現地のストリートサッカーで技術を磨いたエピソードが紹介される。
さらに、母親にピンポン玉を投げてもらいながらボレーシュートの練習を重ねていたという秘話も紹介。当時の映像やコーチの証言を交えながら、独特のリズム感やボールタッチを身につけた原点、そしてゴールを量産する決定力の秘密をひも解いていく。
ピッチ内では日本代表の得点源として存在感を放ち、ピッチ外ではファッションセンスでも注目を集める中村。日本代表に欠かせない存在へと成長した背景に迫る内容となっている。
メインキャスターは和久田麻由子と森圭介アナウンサー。なお、放送内容は変更となる場合がある。
【画像】中村敬斗の幼少期の秘蔵映像より
FIFAワールドカップ2026のオランダ戦で活躍を見せた中村の圧倒的な得点力と独特のドリブルの秘密を徹底取材。「シュートは代表で1番」と代表メンバーの伊東純也選手も絶賛する得点力の原点と進化の軌跡に迫る。
また、中村の幼少期の貴重な映像も公開。8歳でブラジルに渡り、憧れのサッカー界のレジェンド、ロナウジーニョのプレーに影響を受けながら、現地のストリートサッカーで技術を磨いたエピソードが紹介される。
さらに、母親にピンポン玉を投げてもらいながらボレーシュートの練習を重ねていたという秘話も紹介。当時の映像やコーチの証言を交えながら、独特のリズム感やボールタッチを身につけた原点、そしてゴールを量産する決定力の秘密をひも解いていく。
ピッチ内では日本代表の得点源として存在感を放ち、ピッチ外ではファッションセンスでも注目を集める中村。日本代表に欠かせない存在へと成長した背景に迫る内容となっている。
メインキャスターは和久田麻由子と森圭介アナウンサー。なお、放送内容は変更となる場合がある。