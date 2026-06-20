◆米大リーグ カブス１６―２ブルージェイズ（１９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は「７番・三塁」、カブスの鈴木誠也外野手（３１）は「４番・ＤＨ」で先発して”侍右打者対決”が実現した。日本人右打者が同一試合で先発したのは、２００８年５月１７日、パドレス時代の井口資仁が「２番・二塁」とマリナーズ・城島健司が「５番・ＤＨ」で実現して以来１８年ぶりとなった。鈴木が５打数３安打２打点２得点１四球で大勝に大きく貢献した一方で、岡本は３打数無安打１三振で打率は２割２分８厘、５回に三塁ゴロをジャッグルして今季７個目の失策を記録し、侍対決第１ラウンドは明暗が分かれた。

サングラス越しにも悔しさが読み取れた。１―７で迎えた５回に、スワンソンの正面のゴロをジャッグル。好守・岡本にとって珍しいミスで今季７個目の失策を記録した。チームは先発ガウスマンが初回にまさかの７失点。６回も中継ぎ陣が連続押し出し四球など、精細を欠いた試合は、今季チームワーストの１８被安打＆１６失点。屈辱的敗戦となった。

岡本にとって初見参の敵地リグレーフィールドでは、３度の打席に立ち、中飛、三ゴロ。空振り三振。ノーヒットに終わったが、９５マイル（約１５２・９キロ）の直球をスイングした第１打席の中飛は、打球速度１０６・８マイル（約１７１・８キロ）の火の出る当たり。飛距離３９７フィート（約１２１・０メートル）。蔦の絡まるフェンス直前への惜しい当たりだった。試合後は、速攻で球場を後にした岡本。気持ちを切り替え、第２ラウンドでのリベンジに挑む。相手先発は今季５勝５敗、防御率５・３５の右腕レイ。蔦の絡まるフェンスを越える豪快な１６号アーチがみたい。