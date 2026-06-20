米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、タイガースのジャスティン・バーランダー投手（43）の復帰が再び遅れることになったと報じている。

今週初めには、バーランダーが60日間負傷者リストから復帰し、21日のホワイトソックス戦に先発する予定だと伝えられていた。しかし、その計画は白紙となった。17日のブルペン投球中に左ハムストリングを痛め、その後、肉離れと診断された。復帰までには数週間を要する見込みだという。

タイガースは昨オフ、バーランダーと1年契約を締結した。契約総額は1300万ドルで、そのうち1100万ドルは後払い。先発ローテーションの強化だけでなく、かつて球団のエースとして活躍したバーランダーが再びタイガースのユニホームを着てコメリカ・パークのマウンドに立つことも大きな話題となっていた。

しかし、その“帰還”はいまだ実現していない。バーランダーは3月30日、アウェイのダイヤモンドバックス戦に先発した後、左股関節の炎症で負傷者リスト入り。21日のホワイトソックス戦は、本拠地デトロイトでの復帰登板となるはずだったが、その機会もさらに先送りとなった。

さらに気になるのはチーム状況だ。タイガースは30勝44敗でア・リーグ中地区最下位。ワイルドカード争いではまだ6.5ゲーム差と数字上の可能性は残されているものの、このまま低迷が続けば、8月3日のトレードデッドラインで売り手に回る可能性もある。そうなれば、今季終了後にフリーエージェントとなるバーランダーも有力なトレード候補となる。

エース左腕のタリク・スクバルに注目が集まる一方で、タイガース復帰後わずか1試合しか登板していないバーランダーが、本拠地のファンの前で再び投げることなく移籍するというシナリオも現実味を帯び始めている。