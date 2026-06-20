◇米女子ゴルフツアー メイヤー・クラシック第2日（2026年6月19日 ミシガン州 ブライズフィールドCC＝6611ヤード、パー72）

第2ラウンドが行われ、41位から出た竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）が1イーグル、6バーディー、2ボギーの66をマークし、通算7アンダーで6位に浮上した。トップとは3打差。

12位スタートの勝みなみ（27＝明治安田）は69で回り、6アンダーで10位に上がった。

山下美夢有（24＝花王）と岩井千怜（23＝Honda）は4アンダーで22位。笹生優花（24＝アース製薬）は3アンダーの36位で決勝ラウンドに進んだ。

渋野日向子（27＝サントリー）、吉田優利（26＝エプソン）、西村優菜（25＝スターツ）は1アンダーの67位で1打及ばず週末に進めなかった。

岩井明愛（23＝Honda）はイーブンパーの81位。原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）は1オーバーの94位。桜井心那（22＝王子ホールディングス）は4オーバーの129位。馬場咲希（21＝サントリー）は5オーバーの133位で予選落ちした。

ジン・ヤン（30＝米国）が10アンダーで単独首位に立った。