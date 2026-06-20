うちわの力とプロペラの力。「抗力」と「揚力」を同時に生み出すトモキン式“内股バタ足”の秘密【水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー】

プロペラのように動かす「内股キック」で力を得る

キックは「内股」で蹴りましょう。両足を上下に動かすイメージを持っているかもしれませんが、泳ぎ上手なスイマーは、みんな内股でキックを打ちます。内股でキックを打つと「揚力」と「抗力」を得ながら泳げるからです。

「抗力」は“うちわであおぐ力〟、「揚力」は“ヘリコプターのプロペラが回る力〟だと考えましょう。この２つの力を活用しながら泳ぐと「ラク」に、かつ「速く」泳ぐことができるようになります。

突然“うちわ〟だ“プロペラ〟だと言われてもしっくりこないかもしれませんが、ここで覚えておいて欲しいのは「できるだけ内股で打った方がラクに泳げる」ということ。まっすぐに上下させているならまだしも、キックを打つときにガニ股になってしまうのはいただけません。水の抵抗を受けて前に進みづらくなってしまうからです。ドリルにトライして内股に改善していきましょう。

＼内股にすることで揚力を得られる／

【出典】『水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー』著：トモキン