１９日の東京外国為替市場では円売り・ドル買いの動きが優勢となり、対ドルの円相場は１ドル＝１６１円４５銭まで下落した。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による年内の利上げ観測が強まっていることが背景にあり、市場では日米の金利差拡大が意識されている。

１９日午後５時は、前日（午後５時）と比べて７２銭円安・ドル高の１６１円３１〜３３銭で大方の取引を終えた。

１８日のニューヨーク外国為替市場では、２０２４年７月以来、約１年１１か月ぶりの円安水準となる１６１円８１銭をつけ、１９８６年以来、約４０年ぶりの円安水準となる１６１円９５銭に迫る場面もあった。

日本銀行は１６日に追加利上げを決めたが、ＦＲＢは１７日、年内に利上げを行う想定を示した。ドルでの運用が有利になることを見越し、円を売ってドルを買う動きが出た。

ただ、一方的な円安の動きを巡り、日本政府・日銀による円買い・ドル売りの為替介入への警戒感も高まっている。片山財務相は１９日午前の閣議後の記者会見で、「投機的な動きがあれば断固とした措置をとるということに尽きる」と市場をけん制した。