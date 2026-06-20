【台風情報】台風7号発生 今後の進路と勢力を詳しく いつ沖縄方面にやってくる？ 最大瞬間風速50メートル超に発達か【気象庁】
台風第７号が発生
［気象概況］
２０日３時、フィリピンの東の北緯１３度２５分、東経１３８度３０分において、熱帯低気圧が台風第７号になりました。台風は１時間におよそ３０キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心から半径２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
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今後の進路と勢力、最大瞬間風速
台風第7号(メーカラー)
2026年06月20日06時45分発表
20日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯13度30分 (13.5度)
東経137度55分 (137.9度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 全域 220 km (120 NM)
20日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯14度25分 (14.4度)
東経136度05分 (136.1度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
21日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度25分 (15.4度)
東経134度10分 (134.2度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
22日の位置、勢力は
22日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)
東経130度20分 (130.3度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)
23日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯18度25分 (18.4度)
東経126度40分 (126.7度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)
24日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯19度25分 (19.4度)
東経124度50分 (124.8度)
進行方向、速さ 西北西 ゆっくり
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 360 km (195 NM)
25日に沖縄方面へ
25日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯20度35分 (20.6度)
東経124度10分 (124.2度)
進行方向、速さ 北北西 ゆっくり
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 410 km (220 NM)