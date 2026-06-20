元フジテレビでフリーアナウンサーの本田朋子（42）が19日、自身のインスタグラムを更新。元スポーツ担当アナたちとの再会ショットを披露した。

「由恵のコーヒー、最高でした」とつづり、元テレビ朝日でフリーアナウンサーの竹内由恵、元フジテレビでフリーアナウンサーの平井理央とのスリーショットを公開した。

「そして、久しぶりの元スポーツ担当アナ集合」とかつてスポーツ番組を担当していたアナ同士の交流を明かした。

この投稿に、ファンからは「最強トリオです」「3人ともかわいい」「元8が元10を囲んでる」「3人とも美人」「すぽるとー！」「いつ見ても綺麗ですね」「平井さんと本田アナがそろうと、すぽると！第2時代を思い出します」などの声が寄せられている。

本田と平井は同時期にフジテレビ「すぽると! 」を担当。竹内はテレビ朝日で「やべっちFC〜日本サッカー応援宣言〜」「GET SPORTS」などを担当していた。

竹内は19年3月の結婚を機にテレ朝を退社し、浜松へ移住。昨年起業し、コーヒー会社「renag coffee」を営んでいる。