北中米W杯

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグD組が19日（日本時間20日）に行われ、米国がオーストラリアを2-0で下した。後半アディショナルタイムには、主審にアクシデントが発生。元日本代表GKが口にした言葉に、反響が広がった。

強い日差しのもと、現地正午にキックオフとなった米国―オーストラリア戦。米国が2-0とリードした後半アディショナルタイム、主審が突如苦悶の表情を浮かべていた。

足がつったとみられ、ピッチに座り込んだ。米国選手に脚を伸ばしてもらうなど介抱を受け、第4審からもドリンクを受け取った。

スポーツチャンネルDAZNで解説を務めた元日本代表GKの権田修一は、「これ飲むといけるんですかね。なにかサプリメントのようなものだと思うんですけど」とコメント。立ち上がった主審を見た実況が「復活しました」と言うと、権田は「ほんとですか？仙豆的な…？」と驚いた。

突如伝えられた、大人気漫画「ドラゴンボール」に出てくる1粒で体力が全快するアイテム「仙豆」の名。視聴者の間にも反響が広がる。

Xには「『仙豆的な？』と言ってた権田さんおもしろかった」「ワールドカップの実況で『仙豆』というワードが出るとは思わなかった」「仙豆的な飲み物気になるww」「ドラゴンボールの気配もなく突如仙豆という単語が差し込まれるサッカー中継」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）