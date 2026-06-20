◆米大リーグ カブス１６―２ブルージェイズ（１９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手（３１）が「４番・ＤＨ」、ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は「７番・三塁」で先発。日本人右打者が同一試合で先発対決したのは、２００８年５月１７日、パドレス時代の井口が「２番・二塁」とマリナーズ・城島健司が「５番・ＤＨ」で出場して以来１８年ぶりとなった。侍対決第１ラウンドは、５打数３安打２打点２得点１四球で、大勝に大きく貢献した鈴木に軍配が上がった。今季４度目の猛打賞で、３試合連続マルチ安打を達成した鈴木は、今季最長の１４試合出塁となり、打率は２割６分９厘と上昇した。

カブスを大勝に導いたのは鈴木のバットだ。１死二、三塁で迎えた初回。相手右腕ガウスマンの直球を逆方向に運ぶ。打球は、ファウルゾーンが無いに等しい本拠の右翼線へ。右翼サンチェスのグラブからこぼれてフェンスに当たると外野を転々。悠々と二塁を陥れ、走者２人が生還。先制２点タイムリーとなった。活気づいた打線は、更にガウスマンから２四球で満塁とし、ケリーの満塁弾も飛び出し、打者一巡の猛攻で初回一挙７得点とした。

「ラッキーヒットというか、飛んだところが良かった。最低限、タッチアップはピート（クローアームストロング）ならいけたと思う。最低限を考えて三振しないように打席に入っていた。ああいった所でしっかり点が取れるのはチームにとって大事だし、大きなことなので、よかったです」と鈴木は胸を張った。これで３試合連続二塁打。直近７試合で９打点と大きな得点源となっている。

２回先頭の第２打席はガウスマンの代名詞スプリットを捉えた打球速度１０４・８マイル（約１６８・６キロ）の左前打。ブルージェイズ・岡本が第１打席を迎える前に、早々と３試合連続マルチ安打を達成した。６回も先頭打者として四球を選び、その回４得点の突破口を開くと、野手がマウンドに上がった８回は、岡本への三塁強襲安打。今季４度目の”猛打賞”と１６―２の大勝に大きく貢献した。

プライベートでも仲の良い２人。試合前は熱いハグで再会を喜び会ったが、一旦試合が始まれば、三塁ベース上でマックス１メートル圏内にまで近づいたが、敢えて目を合わせず。「試合中は、緊張感を切らしたくないんで」と勝負に徹したが、右打者として海を渡った岡本には特別な思いを抱いている。イチロー、松井秀喜、大谷翔平ら多くの左打者がメジャーで実績を残した中、右打者同士の対決は、実に１８年前に遡る。２００８年８月１６日、パドレスの井口資仁が二塁で先発し、フィリーズの田口壮が代打で出場して以来。共に先発での対決は同年５月１７日、井口が「２番・二塁」とマリナーズ・城島健司が「５番・ＤＨ」で実現して以来だ。

「（日本に）いい右バッターもたくさんいますし、沢山こっちに来て欲しいと思います。僕たちがここに今いる右バッターとして評価の対象になると思うんで、しっかり結果を出して、右打者でも対応できるんだ、というところを見せていかないと、今後もまた減っていってしまう。２人で頑張って、日本の右バッターが沢山（メジャーに）来るようになればいいなと思います」と、未来を見据えての使命がモチベーションにもなっている。