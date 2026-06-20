歌手の姫乃樹リカが17日までに、自身のインスタグラムを更新。8歳年上の夫で、米ミュージシャンのデイブが63歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】奇跡の54歳！おなか薄っ S字ラインがすっご アイドル時代と変わらぬ体型維持

現在、夫の故郷である米国・バージニア州に在住。夫の誕生日を祝い、子どもと孫が集まり、近くのアミューズメントパークに泊まりがけで行ったことを、自宅のキッチンから料理を作りながら動画で報告した。グレーのキャミソールに紺のカルソンという、おうち仕様のラフな格好の姫乃樹だが、寝転んで体を美しくするメソッド“床バレエ"を発信していることから、54歳とは思えぬ奇跡の体型を維持。アイドル時代とはまったくかわらない様子を見せていた。



また25日に作詞作曲も手掛けている新曲「未来のパズル」をリリース。アイドルの頃から歌唱力には定評があったが、声もアイドル時代のままで透明感のある伸びやかな声質は健在で、MVとともに発売記念グッズもアップしていた。



姫乃樹は86年に雑誌「Momoco」に登場し、西村知美、酒井法子、畠田理恵らを排出したモモコクラブのメンバーに。88年にアニメ映画「めぞん一刻 完結編」の主題歌「硝子のキッス」で歌手デビュー。95年に結婚し、無期限の活動休止に入った。96年に長女、98年に長男、2001年に次女が誕生。インスタグラムには「おばあちゃん」と記し、たびたび孫たちも登場している。現在は日本と米国を行き来し、活動。3月には都内でファンミーティングも開催し同期の元アイドル・北岡夢子がゲスト出演していた。



（よろず～ニュース編集部）