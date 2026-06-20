小澤陽子アナウンサー(34)が19日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビ退社から一夜明け、11年の思い出を写真とともに記した。



【写真】小澤アナ＆宮司アナ＆新美アナの貴重な3ショット 黄金世代すぎる

小澤アナは慶応大在学時の2012年に「ミス慶應コンテスト」でグランプリを受賞。15年にフジテレビに入社し、人気番組「全力！脱力タイムズ」や「めざましテレビ」などに出演していた。11年勤めた同局への最終出社日となった18日には、今後について「『個の小澤 陽子』として、挑戦を続ける人生を歩んでいきます」と報告している。



この日の投稿では「各自オンエアを終えると必ず戻る場所、アナウンス局。憧れでちょっぴり緊張する場所から、時が経つにつれ、いつの間にか心地良く大好きな場所になっていた」と思い出を振り返った。投稿には「個性溢れるだいすきな先輩に後輩！写真撮ってくれて ありがとうございました♡♡」と記し、アナウンス局の先輩から後輩まで多くの人から花束などを贈られる様子を写真で伝えた。



写真には15年に同期として入社した宮司愛海アナ、新美有加アナとの3ショットも。また、入社直後に同局の社屋前で撮影したと思われる貴重なショットには既に退社している内野泰輔氏の姿もあった。最後に「また遊びに行かせていただきます!!」とつづった。



（よろず～ニュース編集部）