俳優の林与一が18日、自身のXを更新。「夜は・きのこのサラダ＆ブルーチーズのパスタ」とピースの絵文字付きで、ブルーチーズソースがたっぷりのパスタとサラダの写真をアップした。



【写真】84歳俳優の近影に胸キュン♡ ブルーチーズパスタも焼肉もペロリ

与一は1942年2月14日生まれの84歳。これまでもタンやロースなどがテーブルいっぱいに並んだ焼肉や、ショートケーキや生クリームたっぷりのスターバックスのエスプレッソアフォガートなどをアップ。ボリューム満点の食事をアップし「洋風がお好きですね」「スタミナ抜群ですね」「すごーいボリュームですね～」「脂の乗った肉っ!!!」とフォロワーからは驚きの声があがっていた。



まめにXに投稿する与一は、自身の写真もたびたびアップ。「オシャレでステキ」「ちょっとお茶目で胸キュン」「お若いです」といった声も寄せられている。



曾祖父は大阪の歌舞伎役者初代中村鴈治郎、祖父も歌舞伎役者の二代目林又一郎で、父で歌舞伎俳優からスクリーンに活動の場を移した俳優の林敏夫は四代目坂田藤十郎さんや中村玉緒さんとはいとこ。だが30歳の若さで第二次世界大戦で戦死している。与一自身も一時は歌舞伎役者として活動していたこともある。



与一は若い頃から整った顔立ちで、陰のある色悪も得意とした。テレビドラマ「必殺仕掛人」や舞台では美空ひばりさんの相手役を数多く務めてきた。2024年には菊田一夫演劇賞で、永年の舞台における功績が認められ特別賞を受賞した。



（よろず～ニュース編集部）