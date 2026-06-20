栃木シティが公式Xにシルエット画像を投稿

J2の栃木シティは6月19日、公式Xにシルエット画像を投稿した。

「WELCOME NEW PLAYER 6.20［SSAT］13:00 RELEASE」と書かれており、新加入選手を発表すると見られる。この投稿がファンの間で「大物確定演出」「誰だ！？」と反響を呼んでいる。

栃木シティは2025年に初めてJ3に昇格したにもかかわらず、序盤から快進撃。12得点を挙げたFW田中パウロ淳一ら強力な攻撃陣を武器に、J3優勝を果たし、J2昇格を決めた。そして特別リーグではEAST-Aで8位、プレーオフラウンドで連勝を飾り全体29位でフィニッシュした。

同クラブは昨年と今年1月にも同様のシルエット画像による演出を実施。昨年はセレッソ大阪などで活躍したDFマテイ・ヨニッチ、今年は元日本代表FW鈴木武蔵の加入が発表された。

今回も同様の演出にファンは期待を募らせて、「これはだれだれだれ？」「まっじで誰かわからん」「え！この髪型は…」「恒例のやつきたー！」「もしやこ！！これは！！」あの！」「誰！？すごい人！？」とSNSには多くのコメントが並んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）